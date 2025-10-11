快訊

10天奪2命…屏科大再傳死亡車禍 男大生校園騎車疑自摔身亡

富台指暴跌…台股周一開盤恐崩逾1660點？兩大名師看「支撐在這裡」

獨／黑煙竄天！高雄海產行煮魚翅突爆炸 老闆送醫、19車43消防馳援

「花蓮女兒」醫捨假救災淚灑佛祖街 台中醫院正妹醫護進駐成最美風景

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中醫院花蓮加油醫療隊醫護為傷患治療。圖／台中醫院提供
台中醫院花蓮加油醫療隊醫護為傷患治療。圖／台中醫院提供

國慶連假，花蓮救災不中斷，衛福部台中醫院正妹醫師柯昊錚領軍，攜手熱血護理師蕭子涵與洪瑜緹組成「花蓮加油醫療隊」，捨棄休假，連夜趕車，在昨天進駐災區第一線佛祖街設立醫療站，提供醫療服務。柯昊錚表示，看到災區滿目瘡痍，各地志工無私投入救災，「我就忍不住掉淚了！」

衛福部醫福會副執行王裕煒今在花蓮醫院副院長林哲民陪同下，走醫療站探視傷者與慰問災民，並且向柯昊錚、蕭子涵與洪瑜緹說聲「辛苦了！」肯定醫療站是「佛祖街上最美的風景！」

柯昊錚說，她是花蓮吉安鄉人，有許多親朋好友與學生都是受災戶，災害發生第一時間因工作因素無法返鄉救災，仍把收集到的災區需求資訊轉交慈濟醫院救援總隊協助，這次一聽到醫院要組醫療隊前進花蓮救災，「身為花蓮人自然義無反顧」。

柯昊錚攜手蕭子涵與洪瑜緹三人在國慶日前一天從台中出發，在昨天清晨抵達佛祖街，搭設醫療站，提供醫療救災服務。

「一進入災區現場我就忍不住掉淚了！」柯昊錚紅著眼說，不只因為眼前景象和她過往對光復鄉的印象差異太大，更因看見包括國軍、在地青年、遠道而來的志工一同無私的投入救災行列而感到動容。她說昨天一天碰到許多患者也並非本地人，但依然忍住太陽曝曬及傷口的疼痛，持續為災區努力，這份愛心真的令人敬佩。

柯昊錚說明，昨天醫療站邊搭設跟盤點到災區的醫療用品，就有傷者跟在地受傷居民不斷湧入，根據昨天醫療站治療統計，患者仍以遭鐵釘刺傷、割傷等外傷為主，另也有肌肉拉傷、蚊蟲咬傷、蜜蜂螫傷的傷者，還有因為酷熱天氣下工作造成的熱衰竭患者，除了外傷現場擦藥包紮、注射破傷風疫苗，部分傷者則轉診到醫院持續治療。

台中醫院院長黃元德說，「同島一命！花蓮救災捨我其誰！」很感謝柯昊錚與同行的蕭子涵、洪瑜緹，代表台中醫院所有醫護人員前進災區協助救災，展現醫者熱血與熱情，也期望藉由各界投入，花蓮光復鄉可以早日恢復昔日台灣後花園好風景。

台中醫院花蓮加油醫療隊醫護為傷患治療。圖／台中醫院提供
台中醫院花蓮加油醫療隊醫護為傷患治療。圖／台中醫院提供
台中醫院花蓮加油醫療隊醫護為傷患治療。圖／台中醫院提供
台中醫院花蓮加油醫療隊醫護為傷患治療。圖／台中醫院提供
衛福部醫福會副執行長王裕煒（左起）由花蓮醫院副院長林哲民陪同，為柯昊錚、洪瑜緹、蕭子涵打氣。圖／台中醫院提供
衛福部醫福會副執行長王裕煒（左起）由花蓮醫院副院長林哲民陪同，為柯昊錚、洪瑜緹、蕭子涵打氣。圖／台中醫院提供

堰塞湖 馬太鞍溪 醫師 護理師 光復鄉 花蓮

延伸閱讀

影／花蓮協助救災 新北特搜國慶日送愛心物品資助光復弱勢阿嬤

紛湧花蓮救災 鏟子超人有保險了！中央爭取背後卻有與業者之間的折衝

國慶連假逾萬人湧進光復救災 專家提醒「鏟子超人」務必戴口罩

醫療先鋒隊功臣身退 花蓮慈濟醫院醫療站明起由光復衛生所接棒

相關新聞

紛湧花蓮救災 鏟子超人有保險了！中央爭取背後卻有與業者之間的折衝

花蓮光復鄉災後湧入數十萬名志工救災，暖心善舉讓國內外感動，中央昨起推出志工保險，首日有815人納保。中央前進協調所透露，...

「花蓮女兒」醫捨假救災淚灑佛祖街 台中醫院正妹醫護進駐成最美風景

國慶連假，花蓮救災不中斷，衛福部台中醫院正妹醫師柯昊錚領軍，攜手熱血護理師蕭子涵與洪瑜緹組成「花蓮加油醫療隊」，捨棄休假...

影／花蓮協助救災 新北特搜國慶日送愛心物品資助光復弱勢阿嬤

新北特搜隊員先前至花蓮協助救災，發現光復鄉1位阿嬤早年喪子與媳婦合力撫養2名年幼孫子，因水災住家受損嚴重，昨國慶日再度前...

醫療先鋒隊功臣身退 花蓮慈濟醫院醫療站明起由光復衛生所接棒

花蓮光復9月23日受洪災重創，花蓮慈濟醫院醫療先鋒隊駐守光復糖廠醫療站，二度延長駐診至18天，今天下午3時退場，明起由光...

花蓮洪災毀家災民苦 申請慰助金已破3千件

行政院7日起在光復市區設災後慰助服務站，提供一站式服務，不到一周慰助金申請件數已突破3000件，預計明天退場，為方便偏遠...

別帶錯工具！中央宣布：現在不需鏟子超人 急需「勺子超人」

花蓮光復洪災進入第19天，災區復原工作持續進行，街區總長30公里長的側溝，僅清除一半，清溝仍是今天重點。中央前進協調所總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。