「花蓮女兒」醫捨假救災淚灑佛祖街 台中醫院正妹醫護進駐成最美風景

國慶連假，花蓮救災不中斷，衛福部台中醫院正妹醫師柯昊錚領軍，攜手熱血護理師蕭子涵與洪瑜緹組成「花蓮加油醫療隊」，捨棄休假，連夜趕車，在昨天進駐災區第一線佛祖街設立醫療站，提供醫療服務。柯昊錚表示，看到災區滿目瘡痍，各地志工無私投入救災，「我就忍不住掉淚了！」

衛福部醫福會副執行王裕煒今在花蓮醫院副院長林哲民陪同下，走醫療站探視傷者與慰問災民，並且向柯昊錚、蕭子涵與洪瑜緹說聲「辛苦了！」肯定醫療站是「佛祖街上最美的風景！」

柯昊錚說，她是花蓮吉安鄉人，有許多親朋好友與學生都是受災戶，災害發生第一時間因工作因素無法返鄉救災，仍把收集到的災區需求資訊轉交慈濟醫院救援總隊協助，這次一聽到醫院要組醫療隊前進花蓮救災，「身為花蓮人自然義無反顧」。

柯昊錚攜手蕭子涵與洪瑜緹三人在國慶日前一天從台中出發，在昨天清晨抵達佛祖街，搭設醫療站，提供醫療救災服務。

「一進入災區現場我就忍不住掉淚了！」柯昊錚紅著眼說，不只因為眼前景象和她過往對光復鄉的印象差異太大，更因看見包括國軍、在地青年、遠道而來的志工一同無私的投入救災行列而感到動容。她說昨天一天碰到許多患者也並非本地人，但依然忍住太陽曝曬及傷口的疼痛，持續為災區努力，這份愛心真的令人敬佩。

柯昊錚說明，昨天醫療站邊搭設跟盤點到災區的醫療用品，就有傷者跟在地受傷居民不斷湧入，根據昨天醫療站治療統計，患者仍以遭鐵釘刺傷、割傷等外傷為主，另也有肌肉拉傷、蚊蟲咬傷、蜜蜂螫傷的傷者，還有因為酷熱天氣下工作造成的熱衰竭患者，除了外傷現場擦藥包紮、注射破傷風疫苗，部分傷者則轉診到醫院持續治療。

台中醫院院長黃元德說，「同島一命！花蓮救災捨我其誰！」很感謝柯昊錚與同行的蕭子涵、洪瑜緹，代表台中醫院所有醫護人員前進災區協助救災，展現醫者熱血與熱情，也期望藉由各界投入，花蓮光復鄉可以早日恢復昔日台灣後花園好風景。

台中醫院花蓮加油醫療隊醫護為傷患治療。圖／台中醫院提供 台中醫院花蓮加油醫療隊醫護為傷患治療。圖／台中醫院提供 衛福部醫福會副執行長王裕煒（左起）由花蓮醫院副院長林哲民陪同，為柯昊錚、洪瑜緹、蕭子涵打氣。圖／台中醫院提供

