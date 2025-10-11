台中醫院醫護馳援花蓮 見志工無私救災感動落淚

快訊

中央社／ 台中11日電

台中醫院醫師柯昊錚攜手2護理師蕭子涵、洪瑜緹，花費逾6小時的車程，抵達花蓮投入救災醫療，受傷民眾不斷湧入，國軍、志工們四處奔忙，柯昊錚忍不住掉淚「民眾愛心令人敬佩」。

衛生福利部台中醫院組成「花蓮加油醫療隊」，9日前往花蓮災區第一線佛祖街設立醫療站，3名醫護人員投入救災行列，衛生福利部醫福會副執行長王裕煒今天前往醫療站探視傷者與慰問災民，肯定台中醫院醫療站是佛祖街上最美的風景，台中醫院透過文字稿分享過程。

柯昊錚、蕭子涵、洪瑜緹在9日搭乘高鐵轉台鐵或高鐵轉自駕，超過6小時車程後抵達災區，10日清晨前往佛祖街搭設醫療站進行醫療救災服務。

柯昊錚說，許多傷者不斷湧入，醫療站治療統計，患者以遭鐵釘刺傷、割傷等外傷為主，另也有肌肉拉傷、蚊蟲咬傷、蜜蜂螫傷，還有因酷熱天氣下工作造成的熱衰竭患者，除外傷現場擦藥包紮、注射破傷風疫苗，部分傷者則轉診到醫院持續治療。

柯昊錚是花蓮縣吉安鄉人，她有許多親朋好友與學生都是受災戶，災害發生第一時間因工作因素無法返鄉救災，只能把收集到的災區需求資訊轉交慈濟醫院救援總隊協助，這次聽到醫院要組醫療隊前進花蓮救災，她義無反顧投入救災行列。

柯昊錚紅著眼說，「一進入災區現場我就忍不住掉淚了」。不只因為眼前景象和她過往對光復鄉的印象差異太大，更因看見國軍、在地青年、遠道而來的志工，無私投入救災行列而動容。

她說，昨天一天碰到許多患者並非本地人，但依然忍住太陽曝曬及傷口的疼痛，持續為災區努力，這份愛心真的令人敬佩。

台中醫院院長黃元德表示，「同島一命！花蓮救災捨我其誰！」，柯昊錚、蕭子涵、洪瑜緹代表台中醫院醫護人員前進災區協助，展現醫者熱血與熱情，期望藉由各界投入，花蓮光復鄉可以早日恢復昔日台灣後花園好風景。

堰塞湖 馬太鞍溪

