影／花蓮協助救災 新北特搜國慶日送愛心物品資助光復弱勢阿嬤
新北特搜隊員先前至花蓮協助救災，發現光復鄉1位阿嬤早年喪子與媳婦合力撫養2名年幼孫子，因水災住家受損嚴重，昨國慶日再度前往致贈13萬餘元慰問金及愛心物品資助光復弱勢阿嬤。
花蓮馬太鞍災區風雨交加的第一時間，新北市特搜大隊大埔分隊長陳豐仁與義消特搜分隊長林茂全率領消防與義消深入災區，展開撤離行動，守護民眾安全，在救災過程中，得知花蓮光復鄉一位阿嬤的故事，深受感動。
陳豐仁表示，這位光復阿嬤早年喪子與媳婦撫養2名年幼孫子，水災來襲後，她們的住家受損嚴重，物資匱乏，生活空間與孩子的教育面臨重重挑戰，儘管如此，婆媳倆仍堅持清理家園、照顧孫子，展現出無比的母性與責任感。
災情告一段落後，陳豐仁等人返回新北市，立即協調各方資源，昨天國慶日再度南下花蓮，親自登門為光復阿嬤關懷打氣，將劉姓義消顧問資助10萬元及眾人捐助共13萬餘元並帶月餅和柚子，跨縣市的愛心行動象徵著「風雨無情，人間有愛」的真諦，也希望喚起社會各界對花蓮弱勢家庭的關注。
義消特搜分隊長林茂全說，光復阿嬤的故事不只是災後重建的縮影，更是台灣人情味的見證，她需要的不只是物資，更是長期的陪伴與支持。希望願意伸出援手心人士，可透過地方政府、慈善機構或社福團體了解捐助管道，幫助這位堅強的阿嬤與她的孫子重建生活，讓希望重新點亮他們的未來。
