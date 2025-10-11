快訊

紛湧花蓮救災 鏟子超人有保險了！中央爭取背後卻有與業者之間的折衝

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復洪災區，10多天來有大量「鏟子超人」湧入救災。記者王燕華／攝影
花蓮光復洪災區，10多天來有大量「鏟子超人」湧入救災。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉災後湧入數十萬名志工救災，暖心善舉讓國內外感動，中央昨起推出志工保險，首日有815人納保。中央前進協調所透露，人數最多的「鏟子超人」因驗證問題一度臨時喊停，幸好即時透過足跡勾稽說服保險業者，成功在國慶連假第一天開辦。

中央前進協調所副總協調官、行政院顧問李孟諺今天說，挖土機業者林鴻森因救災引發敗血症死亡一事，引發外界對志工保險的關注，政院從中秋連假後開始研議，請衛福部長石崇良積極與保險公司接洽，但因是不特定對象，業界意願不高，僅凱基人壽點頭，也帶有公益的想法。

李孟諺透露，原本已準備要實施，連QR code都做好，但凱基人壽、衛福部都擔心，採QR code或上網登錄，沒有任何驗證或查核，可能有大量民眾來登錄，變成理賠對象沒限制，重演疫情期間慘況，緊急喊停。

後來內部持續討論，認為可以用電信訊號做足跡驗證，確認志工登錄保險時確實在災區，因此在登錄欄位加入接受足跡查證的欄位，勾選就視同同意，再經過系統設定、壓力測試，最後一關就是化解保險公司的疑慮。

中央前進協調所昨天上午10時開記者會，原本當下要宣布志工保險方案，連手板都做好了，但總協調官季連成後來宣布先以徵調的專業志工納保，「鏟子超人」暫不實施，直到下午1時才正式上路，外界認為「急轉彎」。

3小時的轉折關鍵是什麼？李孟諺說，主因還是業者會怕，政院努力說服，總算成功在連假的第一天讓所有志工獲得保險，也將持續提供公費保險直到前進協調所撤離。

衛福部主祕劉玉娟表示，針對災區推出的志工保險屬意外事故險，保費由政府支應，3天為一單位，最高保額100萬元，她提醒，登錄時必須上傳身分證件檔案。

總協調官季連成說，志工保險的保障範圍是死亡或失能等重大傷害，一般性跌傷、擦傷可在災區7個巡迴醫療站治療，志工匯集熱區也有救護車駐點，提醒進入災區的志工，若自身體力不足或覺得有危險性的工作，千萬不要做，留意自身安全。

中央推出志工保險，「鏟子超人」可到花蓮光復火車站旁的志工服務分配站掃碼登記納保。本報資料照片
中央推出志工保險，「鏟子超人」可到花蓮光復火車站旁的志工服務分配站掃碼登記納保。本報資料照片

堰塞湖 馬太鞍溪 保險 季連成 李孟諺 石崇良 鏟子超人

