醫療先鋒隊功臣身退 花蓮慈濟醫院醫療站明起由光復衛生所接棒
花蓮光復9月23日受洪災重創，花蓮慈濟醫院醫療先鋒隊駐守光復糖廠醫療站，二度延長駐診至18天，今天下午3時退場，明起由光復鄉衛生所接手，提供門診、施打疫苗及中醫服務。花蓮慈院統計，3個醫療站的服務人次共逾4300人次。
花蓮慈院醫療團隊於災後第一時間進駐，規畫3天不打烊的24小時駐診醫療站；後續因應災區需求，加開共3個醫療站及1個巡迴醫療隊，時間也從原本3天延長至13天。考量中秋、國慶2個連假，院方決議二度延長駐診時間至19天，意即今日退場。
花蓮慈濟醫院副院長張睿智表示，截至今日中午，花蓮慈院已出動1221位醫護、行政、復健人員，提供內科、外科、中醫科、復健治療、身心科等，3個醫療站服務共超過4300人次。
張睿智指出，醫療站啟用1周至10天為看診高峰，對象包含在地居民因本身疾病就醫、拿慢性病藥物，也有不少鏟子超人，他們因幫忙而有外傷或傷口變嚴重，需治療、換藥、打破傷風。
他說，內、外科看診病患分別為2000多、1700多人次，其餘則是中醫部分。另有安排心理衛生諮詢，災民多談及家庭毀損、經濟問題，也有志工因幫忙而心理不舒服。此次動員快速，也因花蓮慈院離光復災區最近，「我們責無旁貸。」
花蓮縣衛生局表示，光復目前的交通、就學等復原工作陸續告一段落，居民生活將恢復往常。花蓮慈院進駐的光復糖廠醫療站明日起由光復鄉衛生所接手，12日下午1時至5時接續門診及施打疫苗服務，13日起則依衛生所門診時間繼續提供服務。災民因有中醫需求，花蓮縣中醫師公會也會持續派駐中醫師看診。
