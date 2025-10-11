快訊

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

紅色警戒解除在即？馬太鞍溪堰塞湖水位大幅下修只剩1.7%

生日直播現求救手勢？網憂郭俊辰成「下個于朦朧」 公司發聲回應

醫療先鋒隊功臣身退 花蓮慈濟醫院醫療站明起由光復衛生所接棒

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院醫療先鋒隊駐守光復糖廠醫療站，二度延長駐診至18天，今天下午3時退場。記者林佳彣／攝影
花蓮慈濟醫院醫療先鋒隊駐守光復糖廠醫療站，二度延長駐診至18天，今天下午3時退場。記者林佳彣／攝影

花蓮光復9月23日受洪災重創，花蓮慈濟醫院醫療先鋒隊駐守光復糖廠醫療站，二度延長駐診至18天，今天下午3時退場，明起由光復鄉衛生所接手，提供門診、施打疫苗及中醫服務。花蓮慈院統計，3個醫療站的服務人次共逾4300人次。

花蓮慈院醫療團隊於災後第一時間進駐，規畫3天不打烊的24小時駐診醫療站；後續因應災區需求，加開共3個醫療站及1個巡迴醫療隊，時間也從原本3天延長至13天。考量中秋、國慶2個連假，院方決議二度延長駐診時間至19天，意即今日退場。

花蓮慈濟醫院副院長張睿智表示，截至今日中午，花蓮慈院已出動1221位醫護、行政、復健人員，提供內科、外科、中醫科、復健治療、身心科等，3個醫療站服務共超過4300人次。

張睿智指出，醫療站啟用1周至10天為看診高峰，對象包含在地居民因本身疾病就醫、拿慢性病藥物，也有不少鏟子超人，他們因幫忙而有外傷或傷口變嚴重，需治療、換藥、打破傷風。

他說，內、外科看診病患分別為2000多、1700多人次，其餘則是中醫部分。另有安排心理衛生諮詢，災民多談及家庭毀損、經濟問題，也有志工因幫忙而心理不舒服。此次動員快速，也因花蓮慈院離光復災區最近，「我們責無旁貸。」

花蓮縣衛生局表示，光復目前的交通、就學等復原工作陸續告一段落，居民生活將恢復往常。花蓮慈院進駐的光復糖廠醫療站明日起由光復鄉衛生所接手，12日下午1時至5時接續門診及施打疫苗服務，13日起則依衛生所門診時間繼續提供服務。災民因有中醫需求，花蓮縣中醫師公會也會持續派駐中醫師看診。

花蓮慈濟醫院駐守的光復糖廠醫療站，現場提供新冠、流感疫苗施打。記者林佳彣／攝影
花蓮慈濟醫院駐守的光復糖廠醫療站，現場提供新冠、流感疫苗施打。記者林佳彣／攝影
花蓮慈濟醫院在光復糖廠醫療站提供醫療服務，包含內科、外科、中醫科、復健治療、身心科等。記者林佳彣／攝影
花蓮慈濟醫院在光復糖廠醫療站提供醫療服務，包含內科、外科、中醫科、復健治療、身心科等。記者林佳彣／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 光復鄉

延伸閱讀

花蓮洪災毀家災民苦 申請慰助金已破3千件

淤泥實在太深…光復鄉佛祖街一帶35戶「還未出土」

光復鄉倒楣災民…他先被誤報困7天 又遭前警察偷走13萬慰問金

影／光復鄉忙重建家園 災民不忘國慶日「一定要插國旗」

相關新聞

醫療先鋒隊功臣身退 花蓮慈濟醫院醫療站明起由光復衛生所接棒

花蓮光復9月23日受洪災重創，花蓮慈濟醫院醫療先鋒隊駐守光復糖廠醫療站，二度延長駐診至18天，今天下午3時退場，明起由光...

花蓮洪災毀家災民苦 申請慰助金已破3千件

行政院7日起在光復市區設災後慰助服務站，提供一站式服務，不到一周慰助金申請件數已突破3000件，預計明天退場，為方便偏遠...

別帶錯工具！中央宣布：現在不需鏟子超人 急需「勺子超人」

花蓮光復洪災進入第19天，災區復原工作持續進行，街區總長30公里長的側溝，僅清除一半，清溝仍是今天重點。中央前進協調所總...

淤泥實在太深…光復鄉佛祖街一帶35戶「還未出土」

花蓮光復鄉洪災共1837戶受災，後續安置受到關注。中央前進協調所總協調官季連成今天表示，評估已不堪居住的71戶重災戶，已...

獨／軍愛民！美返台役男棄10天積假留光復救災 還當起外媒翻譯

花蓮光復災後滿目瘡痍，各界湧入大量人力與物資。一位即將退伍的20歲義務役男呂承恩，結束部隊救災任務仍繼續留下，甚至主動在...

國慶「鏟子超人」驚喜拿到隱藏版礦泉水 網哭：五月天心中永遠有花蓮

昨天國慶日，不少「鏟子超人」在光復災區領到五月天礦泉水，五迷驚喜之餘，也納悶演唱會周邊商品怎麼會外流。其他網友和志工解惑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。