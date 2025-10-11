季連成：光復救災進度超前 撤離計畫仍待調整
中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天表示，救災工作如期進行，馬太鞍溪疏濬進度超前，台9線周邊2處堆置場，今天會完全移除。撤離計畫仍待第二次開會研議及調整。
季連成今天於記者會表示，馬太鞍溪堰塞湖維持紅色警戒，流量維持每天50萬至100萬噸正常範圍，下游堤防修復後，堤防高度5公尺，足以抵擋水流，另外馬太鞍溪疏濬進度超前。
季連成表示，疏濬、堤防加固、流量穩定及撤離計畫等4項指標，是未來考慮將紅色警戒向下調整的重要參考依據。
有關堰塞湖應變撤離計畫，季連成指出，昨天邀集中央、地方單位召開第一次研討會，討論堰塞湖災情告警系統確認、疏散警戒值、撤離路線及方式。
季連成說，討論範圍涵蓋弱勢族群優先撤離、垂直撤離和異地避難等，因涉及層面廣泛，會中未能達成完整結論，今天會召開第二次研討會。
他強調，計畫確認後，將送縣長核定，隨後進行兵棋推演及實兵演練，都完成後才會評估紅色警戒調降的可能性。
針對鳳林鎮的救災進度，季連成澄清，鳳林鎮長於災後初期考量災情較輕微，認為可自行處理，希望將救災資源優先集中在光復鄉，但因便道尚未修復，重機具難以進入，復原進度較慢。
季連成說，他昨天親自巡視鳳林鎮災情，已選擇2處堆置場，今天派出12個軍方機具接力清理，仍要肯定鳳林鎮長用自身資源完成相當進度。
關於志工保險狀況，季連成說，投保方式是透過QRCode掃描，但有3個條件：以3天為一單位、上線時GPS軌跡必須在災區，且理賠範圍為重大傷害。輕傷可到醫療站治療。
季連成說明今天工作重點，需清理30公里側溝，目前已達15公里，今天目標達到18公里，呼籲鏟子超人們放下鏟子，改拿勺子當清溝超人。
季連成說，佛祖街林田幹道清理進度已達60%，重災區仍有35戶家戶、周邊排水系統待清理。
沙包已完成3萬4000個，目標2天內達成6萬5000個，未來用於防汛、農田邊坡防水布防護。
