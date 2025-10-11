快訊

花蓮洪災毀家災民苦 申請慰助金已破3千件

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
行政院7日起在光復市區開設服務站，提供一站式便民服務，連日來慰助金申請已受理3000件。記者王燕華／攝影
行政院7日起在光復市區設災後慰助服務站，提供一站式服務，不到一周慰助金申請件數已突破3000件，預計明天退場，為方便偏遠部落，縣府今、明兩天開專車，每天上、下午各一班，接送災民到市區申辦相關補助。

災後慰助服務站設於光復市區中正路1段（中華電信光復服務中心），由政務委員兼公共工程會主委陳金德坐鎮，投入大量人力提供慰助金申辦、原住民諮詢、補發健保卡、災民租屋補貼、房屋安全評估等申辦服務。

陳金德說，包括一站式及入村外訪，7日開設以來，每天投入約150名部會人力，國慶連假也不中斷，讓災民能就近完成相關申請、補件與諮詢，減少奔波往返。截至目前，慰助金申請超過3000件，部分有重複申請或必須補資料，正逐筆核對。

慰助金發放對象，除了原本光復、鳳林8村里的1800多戶保全戶外，只要有淹水事實、經村里長認定，來申請都會受理，以「從寬、從速、從簡」為原則。

災後慰助金服務站設在市區，較偏遠的加里洞、阿陶莫部落居民反映交通不便，花蓮縣政府行政暨研考處長陳建村今天說，今、明兩天，上下午各開一班專車，前往部落接送災民到市區。

上午10時到阿陶莫、加里洞接人，開往慰助金服務站，上午11時30分回程，下午2時到部落接人，3時30分返程。上車地點，阿陶莫為東富路32號、加里洞為東富路70號

陳金德說，服務站將於明天結束階段性任務，提醒民眾這兩天務必把握時間辦理。13日起，慰助金及綜合諮詢業務由行政院東部聯合服務中心接手，其他業務回歸一般申請程序，如郵局相關業務回歸富田郵局、車輛報廢改由花蓮監理站受理。

行政院7日起在光復市區開設服務站，提供一站式便民服務，連日來慰助金申請已受理3000件。記者王燕華／攝影
