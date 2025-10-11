別帶錯工具！中央宣布：現在不需鏟子超人 急需「勺子超人」

快訊

聯合報／ 記者王燕華林佳彣／花蓮即時報導
花蓮光復洪災進入第19天，災區復原工作持續進行，街區總長30公里長的側溝，僅清除一半，清溝仍是今天重點。中央前進協調所總協調官季連成說，鏟子不必再帶，「現在需要勺子超人」，志工進到災區希望帶較長的勺子來，以利清溝。

國慶連假第二天，「鏟子超人」人數略微下降，到上午10時光復車站下車5774人，比昨天同時段減少約1300人。

季連成表示，光復災區預計清溝30公里，到昨天為止清除15公里，今天預計再推進3公里，達到18公里。

季連成說，側溝清理必須由人工先挖掘，再由清溝車進入吸除，需要大量人力。呼籲「鏟子不必再帶，改成勺子超人」。目前災區有8、900支勺子，民眾若來幫忙，可準備2公尺長的勺子，方便伸到側溝內清淤。

佛祖街的清淤也是重點工作，季說，主要是打通林田幹線，目前已經打通6成，還剩4周，周邊住戶也還有35戶未完成清淤，林田幹線完成後還要打通周邊排水系統，另外災區街頭小巷的淤土清理，明天入夜前會全部完成。

另一個需要志工協助的是沙包裝填。季連成說，災區農田共有600萬噸沙土待處理，這是天文數字，要先用防水布遮蓋，再用沙包壓住，以免大雨雨水流入。預計裝填6萬5000個沙包，已完成3萬4000個，這兩天會全數完成，沙包功用除了壓住淤土，也可堆在堤防防汛。

季連成還說，災區清出大量淤泥，共有6個堆置場，台9線旁有2個，今天會完全移除，還給周邊居民乾淨的環境。

季連成說，堰塞湖目前穩定，仍維持紅色警戒，堤防也加高到5公尺，擋得住水流量。馬太鞍溪已疏浚4.6萬方土積，持續加強疏浚，撤離計畫今天會由中央、地方，以及光復、鳳林、萬榮3鄉鎮長、原民朋友二度開會，重點包括堰塞湖情境的告警系統確認、疏散的警戒值、撤離路線及方式，希望有周延、可行計畫，再請花蓮縣長徐榛蔚核定後，接著兵棋推演、實地演練後，再考量堰塞湖解除紅色警戒的可行度。

堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人 季連成

