季連成救災如作戰不怒自威 談故鄉台東才露笑容

中央社／ 花蓮縣11日電

每天救災行程超過12小時，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成犧牲2個連假，連11天救災未見倦容；明確快速作風讓人感受不怒自威，只有談到故鄉台東縣才露出笑容。

被問及何時休息、回台東，季連成說，「災區的工作沒完成，我就不會離開」，災後救援工作要達到所有村、鄉，及縣滿意為止。

9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，救災初期，中央、地方政府各自開防災會議，外界不時有多頭馬車治絲益棼，影響救災效率的質疑。

10月1日由曾任陸軍副司令與國防部副參謀總長的行政院政務委員季連成輪值總協調官，當天立即將災區7村劃分7個責任區，每區由中校軍官任指揮官，配合村長和協調所聯絡官統合救災，同時整合中央和地方救災會報。

季連成每天上午8時開始主持協調救災會報，擬定當天救災重點，接著10時記者會讓外界知道最新狀況、災區需求與工作重點；下午4時參加中央災害應變中心工作會報；晚間6時率協調所人員參加花蓮縣政府災防會議，整合救災；晚間7時參加軍方會議，了解各責任區進度及7名指揮官需求和整合等問題。

季連成將救災視同作戰，作風明快，時空管制、責任分明，每天都可看到成效及未來方向。

犧牲中秋與國慶連假，連11天坐鎮指揮救災的季連成說，「苦民所苦是我們責任」，犧牲假期很自然。

軍人出身的季連成講求效率、處事明快、不苟言笑的作風讓人感覺不怒自威，只有談到台東才露笑容。

季連成表示，民國38年父母隨國軍到越南，當時被安排到富國島，4年後政府再接他們到台灣，安置在台灣各縣市「富台新村」，台東富台新村位於現在的國軍退除役官兵輔導委員會馬蘭榮譽國民之家附近。

季連成的新生國民中學同學告訴中央社記者，季連成話不多，個性穩重，人緣很好，可能由於家境不富裕，最愛吃漢堡和薯條，從小立志當軍人，國中同學聚會，只要有空就回台東。

季連成於太平國小、新生國中畢業後念軍校，一路軍旅生涯，歷任國防部中將訓練次長、陸軍8軍團指揮官、副參總長及陸軍副司令，甚至由於高階交織歷練，提升聯合作戰能力，曾任海軍副司令等，60歲退伍。退伍6年後，去年66歲接任行政院政委，督導內政部（災防、消防、空勤、役政、民政、移民）、海洋委員會（海巡）與國防部等業務。

季連成2016年曾指揮漢光32號演習及率8軍團展開高雄市美濃區地震救災行動，獲時任台南市長賴清德和高雄市長陳菊讚賞。

