淤泥實在太深…光復鄉佛祖街一帶35戶「還未出土」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復鄉靠近堤防的佛祖街一帶，有71戶被淤泥掩埋，在鏟子超人、國軍及重機械合力下，已挖出一半，還有35戶還未「出土」。記者林佳彣／攝影
花蓮光復鄉靠近堤防的佛祖街一帶，有71戶被淤泥掩埋，在鏟子超人、國軍及重機械合力下，已挖出一半，還有35戶還未「出土」。記者林佳彣／攝影

花蓮光復鄉洪災共1837戶受災，後續安置受到關注。中央前進協調所總協調官季連成今天表示，評估已不堪居住的71戶重災戶，已訪查58戶，其中40戶有安置需求。已選定鄰近的3塊台糖土地，與災戶做最後討論，選定後將分階段興建中繼屋。

靠近馬太鞍溪堤防的佛祖街等重災區因淤泥相當深，前進協調所原本目測估算89戶，且計畫不開挖，但在鏟子超人、國軍及重機械合力下，目前挖出一半，只剩35戶還未「出土」。

季連成說，原本估算89戶，經重覆確認，部分是門牌錯誤、重覆等，下修到71戶。中央、地方近日共同訪查，有13戶待聯繫，餘下58戶中，40戶有意願入住中繼屋，其中26戶有無障礙需求。

季連成表示，中繼屋以「離家不離村」為概念，初步在光復糖廠周邊選定3塊公有土地，都是空地，中央、地方將與住戶做最後的討論，再視需求及戶數，決定選用哪一塊土地做為中繼屋基地，計畫以20戶為一單位，分兩階段興建，滿足災戶需求。

至於沒有意願入住中繼屋的災戶，有短期安置需求，將提供多元方案。季進成說，包括租屋、入住旅宿，有些災民不想離家太遠，若住家旁有合適空地，也可協助提供貨櫃屋，在家園重建期間可先就近安置，也有提供重建或修繕的貸款。

