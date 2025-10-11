獨／軍愛民！美返台役男棄10天積假留光復救災 還當起外媒翻譯

花蓮光復災後滿目瘡痍，各界湧入大量人力與物資。一位即將退伍的20歲義務役男呂承恩，結束部隊救災任務仍繼續留下，甚至主動在災區向外國媒體分享個人救災經驗，也計畫退伍後繼續留在災區幫忙。

來到重創的佛祖街現場，一名頭戴迷彩帽、穿著軍綠色上衣的男子與外國人有所互動。「他們是波蘭的記者，我來當翻譯」，呂承恩說，因為曾待過美國，自認英文能力不錯，好在對方有翻譯人員隨行，再者希望直接以英文與外國媒體分享自身11天的救災經驗。

20歲的呂承恩出生於台灣，後來隨家人定居美國，直至去年返台服義務役。9月23日光復洪災重創當地，「我本來就要過來幫忙」，他說，放棄10天積假，跟著部隊於9月30日抵達災區，連日幫忙挖土、送物資，以及指揮現場分工如土堆動線、人力分配等。

呂承恩說，自己在美國就讀軍校體制的學校，也曾參與國外領導營、擔任過陸軍教官領導職，只要給他資源和聯繫管道，就有信心能發揮領導力。他在佛祖街現場觀察，大家愈多愈挖，也愈來愈熟悉動線，讓整體救災更加有效率。

「大家幫忙救災，也放下對軍人的偏見」，呂承恩直言，災後是軍人第一個到來，也承受災民、救災人員的情緒，他體認到軍人在第一線的辛苦，很開心經過此次救災合作，各界對於軍方、警方等單位有更多了解。他以身為軍人、民眾身分感到驕傲，災區小蜜蜂經過軍方時會說聲辛苦，這都是以前比較少見，可見民眾心裡已經對軍人改觀。

呂承恩結束部隊的任務後，目前以民眾身分留繼續在當地幫忙，預計10月13日回部隊、15日退伍，17日再返回災區待半個月，「這裡很需要幫忙，除非不需要，不需要之前我都會在這裡幫忙。」

「我的目標是到國外當國際志工」，呂承恩說，他已在美國考取EMT證照，經聯繫不同機構、志工團體，規畫下月開始走訪各國當醫療、救災等類型的志工，包含蒙古、吉斯吉坦、南非、保加利亞、波茲瓦納、蘭嶼打工換宿，再回美國探訪親友。

呂承恩表示，「他們需要幫忙，但是沒有能力去請人幫忙，既然我有能力就去幫忙，這也是為什麼我要前往」，也認為有時不是只有幫忙，而是帶著希望、專業知識給當地人，只需要一個希望，就可以讓一個國家的人站起來。他希望把握年輕的黃金時間，「我25歲前能去多少就去多少，目標要去救50個國家。」 花蓮光復的佛祖街災區現場，頭戴迷彩帽、穿著軍綠色上衣的役男呂承恩（右）與外國媒體有所互動。記者林佳彣／攝影 役男呂承恩（左二）跟著部隊同袍在花蓮光復救災。圖／呂承恩提供 役男呂承恩（後排者）跟著部隊同袍在花蓮光復救災。圖／呂承恩提供 花蓮光復佛祖街是重災區，20歲義務役男呂承恩拿大聲公在現場指揮民眾。記者林佳彣／攝影 役男呂承恩計畫退伍後繼續留在災區幫忙。記者林佳彣／攝影

