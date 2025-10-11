國慶「鏟子超人」驚喜拿到隱藏版礦泉水 網哭：五月天心中永遠有花蓮
昨天國慶日，不少「鏟子超人」在光復災區領到五月天礦泉水，五迷驚喜之餘，也納悶演唱會周邊商品怎麼會外流。其他網友和志工解惑，是五月天和相信音樂捐贈給救災物資，打趣是「五府千歲能量水」，「做善事得到的水，剛好拿回去做成有票噴霧」。
五月天行善不落人後，多年來總是慷慨拋「金磚」引玉，去年花蓮403大地震，五月天和相信音樂率先捐出500萬元救災，這次光復洪災，也合捐500萬元，是演藝圈最大筆捐款，且陸續捐贈救災物資。
多名網友昨天在社群平台Threads分享拿到五月天礦泉水的喜悅，「身為五迷的我很想問：為什麼在災區會出現五月天的礦泉水？雖然很疑惑，但還是拿了一瓶當紀念」、「一出光復火車站，在物資站拿到的水是五月天演唱會的，熟悉的礦泉水最對味」、「謝謝相信音樂，謝謝五月天，光復鄉收到了五月天礦泉水，真的很謝謝默默做好事的你們」、「真的很感謝相音做了這些事，今天在保安寺看到五月天的水，不知道為什麼覺得特別感動，我回去會好好將它供奉在桌上的，很珍貴的回憶」。
其他網友留言，「他們捐了很多錢跟物資，不枉費我愛他們這麼多年，沒愛錯人」、「我也有拿到，今天認真挖溝的禮物」、「又在默默做事」、「謝謝他們心中永遠有花蓮」、「有洋蔥的水，我要哭了我」、「我都泛淚了」、「誰說他們沒做事的！他們做的太多太多了」。
也有網友說，「沒想到在演唱會過後能在拿到這個水」、「下午在車站前聽到弟弟說：你搶不到五月天演唱會門票，但肯定拿到礦泉水，天氣很熱，記得人手一瓶」、「上次演唱會沒買到的我，捨不得喝了」、「這瓶水應該不用120元吧」。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
