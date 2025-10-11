快訊

日劇女王翻車！米倉涼子驚爆涉毒 與阿根廷男友愛巢被搜出違法物品

和平獎結果提前外洩？Polymarket異常波動 有人押中大賺200萬

國慶「鏟子超人」驚喜拿到隱藏版礦泉水 網哭：五月天心中永遠有花蓮

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
五月天行善不落人後，這次光復洪災捐錢又捐物資。圖／相信音樂提供
五月天行善不落人後，這次光復洪災捐錢又捐物資。圖／相信音樂提供

昨天國慶日，不少「鏟子超人」在光復災區領到五月天礦泉水，五迷驚喜之餘，也納悶演唱會周邊商品怎麼會外流。其他網友和志工解惑，是五月天和相信音樂捐贈給救災物資，打趣是「五府千歲能量水」，「做善事得到的水，剛好拿回去做成有票噴霧」。

五月天行善不落人後，多年來總是慷慨拋「金磚」引玉，去年花蓮403大地震，五月天和相信音樂率先捐出500萬元救災，這次光復洪災，也合捐500萬元，是演藝圈最大筆捐款，且陸續捐贈救災物資。

多名網友昨天在社群平台Threads分享拿到五月天礦泉水的喜悅，「身為五迷的我很想問：為什麼在災區會出現五月天的礦泉水？雖然很疑惑，但還是拿了一瓶當紀念」、「一出光復火車站，在物資站拿到的水是五月天演唱會的，熟悉的礦泉水最對味」、「謝謝相信音樂，謝謝五月天，光復鄉收到了五月天礦泉水，真的很謝謝默默做好事的你們」、「真的很感謝相音做了這些事，今天在保安寺看到五月天的水，不知道為什麼覺得特別感動，我回去會好好將它供奉在桌上的，很珍貴的回憶」。

其他網友留言，「他們捐了很多錢跟物資，不枉費我愛他們這麼多年，沒愛錯人」、「我也有拿到，今天認真挖溝的禮物」、「又在默默做事」、「謝謝他們心中永遠有花蓮」、「有洋蔥的水，我要哭了我」、「我都泛淚了」、「誰說他們沒做事的！他們做的太多太多了」。

也有網友說，「沒想到在演唱會過後能在拿到這個水」、「下午在車站前聽到弟弟說：你搶不到五月天演唱會門票，但肯定拿到礦泉水，天氣很熱，記得人手一瓶」、「上次演唱會沒買到的我，捨不得喝了」、「這瓶水應該不用120元吧」。

堰塞湖 馬太鞍溪 五月天 礦泉水 演唱會

延伸閱讀

吳鳳花蓮救災 舉國旗慶雙十：台灣是個值得珍惜好地方

才捐5百萬救花蓮！五月天阿信嘆「自己沒什麼用」

五月天阿信出手了！噹家家「喝醉不要亂寫東西」

倒數4天就要開唱！五月天爆有狀況 石頭確定缺席超犀利趴 原因曝光了

相關新聞

鏟子超人的國慶日⋯7千人今上午湧入光復 志工保險再等等

國慶連假今天展開，花蓮光復車站仍有不少鏟子超人湧入，到上午10時已有逾7000人出站，不過鏟子超人的志工保險還要再等等，...

國慶「鏟子超人」驚喜拿到隱藏版礦泉水 網哭：五月天心中永遠有花蓮

昨天國慶日，不少「鏟子超人」在光復災區領到五月天礦泉水，五迷驚喜之餘，也納悶演唱會周邊商品怎麼會外流。其他網友和志工解惑...

鏟子超人國慶日仍在清淤 即起納公費投保

國慶連假首日，花蓮光復鄉有逾一萬四千名「鏟子超人」，部分鏟子超人因應國慶日化身「國慶超人」，站在光復車站前高舉國旗慶祝國...

花蓮光復重災 元大金將捐助200台機車供災民代步

樺加沙颱風挾帶暴雨導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮光復，對此，元大金控採取行動，直接捐贈200台機車給光復的災民，協...

影／花蓮災區復原…志工雙腿起水泡、發燒 台南特搜醫護為「超人」服務

台南市特搜隊今下午抵花蓮縣向前進指揮所報到，立即派遣兩組人馬在佛祖街及光復溪沿岸挖掘、搜索，同步投入災區志工醫療服務，有...

政策急轉彎「鏟子超人」也能由衛福部投保 光復火車站外就能登記

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，許多志工熱血救災，衛福部昨公布今起志工保險對象共分3類，其中對象為政府指派及民間團體依「災害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。