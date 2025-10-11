聽新聞
馬太鞍便道通車 家電超人送3000件電器進光復
花蓮光復鄉持續重建家園，馬太鞍溪橋便道昨通車，災民開心地放鞭炮慶祝，電器公會等卅家企業捐贈逾三千件家電，十三日由經濟部統籌發放，優先提供光復鄉等七個受災嚴重村落的弱勢家庭。不只「鏟子超人」，連假期間「家電超人」也陸續前進災區協助，中央前進協調所總協調官季連成推估，國慶連假結束後，應可完成災區清理。
「通車囉！」詹姓災民與友人專程帶來鞭炮，下午三時馬太鞍溪涵管便道通車一開放，就點燃鞭炮慶祝，便道限五噸以下小型車通行，雖限速卅公里，但大排長龍的車子在八百七十公尺長的便道，不到一分鐘就能通過。
災區家園經洪水浸泡後，多數家電設備損壞無法使用。
季連成表示，電器公會、鴻海等卅家業者，捐贈超過三千件家電，包括洗衣機、電冰箱、電視、電鍋等，十三日起發放至災民家中並協助安裝；行政院東部聯合服務中心也接收三百輛捐贈機車，預計下周掛牌後同步發放。
季連成說，洗衣機、冰箱等大型家電與機車數量較少，發放以中低收入戶優先，約二百戶，其餘採抽籤方式分送給受災戶。
光復鄉昨天清淤重點仍在家戶巷弄間淤土、側溝清理等，並著重淤泥嚴重的佛祖街，國軍及大型機具昨也進入鳳林鎮清理約廿戶民宅，力拚連假後恢復家園。
