鏟子超人國慶日仍在清淤 即起納公費投保

聯合報／ 記者林佳彣王燕華翁唯真／綜合報導
花蓮邱先生選在光復車站和人潮最多的地方舉國旗，「大家都把灰濛濛的東西弄掉了，我就把國家的顏色再次帶進來，讓大家感受國慶的氛圍。」記者林佳彣／攝影
國慶連假首日，花蓮光復鄉有逾一萬四千名「鏟子超人」，部分鏟子超人因應國慶日化身「國慶超人」，站在光復車站前高舉國旗慶祝國家生日，不少受災戶也在門外掛著大小面國旗，喊著「這代表我還有國、還有家」；因應「挖土機超人」日前因感染病逝消息，行政院昨宣布替救災志工投保一百萬元保額，每次加保以三日為單位。

台灣人愛心持續湧入光復鄉，光復鄉受災後，已經歷第三個連假，每逢連假光復車站都擠滿熱情的救災志工。日前，桃園的挖土機老闆林鴻森於救災期間，不幸受傷感染引發敗血症死亡，社會開始關注救災志工的保險議題。

衛福部第一時間指出，只要符合「災害防救法」或「志願服務法」的志工都符合法定志工單位投保對象，前者由各級政府單位投保、後者如慈濟或世界展望會等，由服務單位協助投保，若不符合得自費投保，而熱血的鏟子超人都不符合兩項法源的投保對象。

中央前進協調所昨宣布，自昨天下午一點起，保險對象擴及到一般志願性志工，保額為一百萬元，只要於光復車站掃碼填妥個人資料，中央直接協助以公費投保，時間為每天上午八點到下午四點，每次加保以三天為限，衛福部長石崇良表示，該措施先行試辦，試辦三天後再採滾動式調整。

昨天恰逢國慶連假首日，一早志工就擠滿光復車站，花蓮市的邱姓男子早上八點就站在車站前，舉著一大面中華民國國旗，祝賀國家生日，同時大喊「光復節連假還會再來，因為大家光復了光復鄉」。

現場除了充斥著國人的愛心以外，四十歲新加坡籍李姓男子自購機票抵台至災區幫忙，旁人得知他遠從新加坡來幫忙紛紛大讚，還說「誰說鏟子超人不會飛」。

堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人 敗血症 石崇良 光復節

