花蓮光復重災 元大金將捐助200台機車供災民代步
樺加沙颱風挾帶暴雨導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮光復，對此，元大金控採取行動，直接捐贈200台機車給光復的災民，協助災民解決在災區的交通問題。
據了解，這次元大金控大手筆捐贈200台的機車給花蓮光復，是由元大金控召集旗下的子公司元大證券、元大銀行、元大人壽、元大投信及元大期貨共襄盛舉。
相較於捐贈現金，許多企業認為，捐贈物資比較沒有被誤用的風險，也能確保資源確實送到災民身上。
而元大金之所以並未在第一時間宣布這項行動，主要是捐贈機車必須事先處理好牌照、強制機車險，需要一段作業時間，否則車子送到了當地居民手上，還得由居民來處理這些事情，因此元大金先把一切準備工作做好，才執行這項捐贈計劃，後續是否帶動其他的金融業者或是企業跟進，也引人矚目。
