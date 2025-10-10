影／花蓮災區復原…志工雙腿起水泡、發燒 台南特搜醫護為「超人」服務

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
有位遠從台中來的堆高機志工，已投入災區工作12天，雙腳腳跟起大水泡。圖／讀者提供
有位遠從台中來的堆高機志工，已投入災區工作12天，雙腳腳跟起大水泡。圖／讀者提供

台南市特搜隊今下午抵花蓮縣向前進指揮所報到，立即派遣兩組人馬在佛祖街及光復溪沿岸挖掘、搜索，同步投入災區志工醫療服務，有名堆高機志工投入災區復原12天，雙腳腳跟起大水泡，另2志工頭暈、發燒，經流感快篩呈陽性，醫療團隊說，將盡全力為災區內所有超人服務。

這次台南特搜成員有安南醫院醫師詹明勳、護理部主任陸乃甄等3位護理師隨隊，一抵達災區，即在醫療站內提供服務，有位遠從台中來的堆高機志工，已投入災區工作12天，雙腳腳跟起大水泡，經醫師診斷並給予傷口清創及包紮。

隨後，2位現場志工身體不適，自述感覺沒精神、頭暈，且經量測後呈發燒狀態，給予新冠快篩及流感快篩，流感快篩結果呈陽性，後續通報現場指揮中心，且建議2位志工盡速到醫療院所接受治療。

台南特搜隊下午向花蓮縣前進指揮所報到後，隨即派遣兩組搜救，分別前往佛祖街一帶，以及光復溪沿岸進行挖掘與無人機搜索。特搜隊說，除了傾全力搶救災民之外，也盡力為災區內所有超人們服務。

2名現場志工身體不適，自述感覺沒精神、頭暈，且經量測後呈發燒狀態，流感快篩結果呈陽性。圖／讀者提供
2名現場志工身體不適，自述感覺沒精神、頭暈，且經量測後呈發燒狀態，流感快篩結果呈陽性。圖／讀者提供
台南特搜醫療站內隨隊醫療團隊為堆高機志工診斷並給予傷口清創及包紮。圖／讀者提供
台南特搜醫療站內隨隊醫療團隊為堆高機志工診斷並給予傷口清創及包紮。圖／讀者提供

