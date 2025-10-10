影／花蓮災區復原…志工雙腿起水泡、發燒 台南特搜醫護為「超人」服務
台南市特搜隊今下午抵花蓮縣向前進指揮所報到，立即派遣兩組人馬在佛祖街及光復溪沿岸挖掘、搜索，同步投入災區志工醫療服務，有名堆高機志工投入災區復原12天，雙腳腳跟起大水泡，另2志工頭暈、發燒，經流感快篩呈陽性，醫療團隊說，將盡全力為災區內所有超人服務。
這次台南特搜成員有安南醫院醫師詹明勳、護理部主任陸乃甄等3位護理師隨隊，一抵達災區，即在醫療站內提供服務，有位遠從台中來的堆高機志工，已投入災區工作12天，雙腳腳跟起大水泡，經醫師診斷並給予傷口清創及包紮。
隨後，2位現場志工身體不適，自述感覺沒精神、頭暈，且經量測後呈發燒狀態，給予新冠快篩及流感快篩，流感快篩結果呈陽性，後續通報現場指揮中心，且建議2位志工盡速到醫療院所接受治療。
台南特搜隊下午向花蓮縣前進指揮所報到後，隨即派遣兩組搜救，分別前往佛祖街一帶，以及光復溪沿岸進行挖掘與無人機搜索。特搜隊說，除了傾全力搶救災民之外，也盡力為災區內所有超人們服務。
