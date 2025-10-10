快訊

光復鄉倒楣災民…他先被誤報困7天 又遭前警察偷走13萬慰問金

中職／獅帝芬匆匆忙忙傳球失分 陳傑憲帶傷一棒追平

台64線恐怖車禍！22歲重機騎士自撞被彈飛 摔落高架橋命危

政策急轉彎「鏟子超人」也能由衛福部投保 光復火車站外就能登記

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，許多志工熱血救災，衛福部長石崇良表示，今上午與金管會及保險業者研議，將運用賑災基金會善款替「鏟子超人」投保。記者林佳彣／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，許多志工熱血救災，衛福部長石崇良表示，今上午與金管會及保險業者研議，將運用賑災基金會善款替「鏟子超人」投保。記者林佳彣／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，許多志工熱血救災，衛福部昨公布今起志工保險對象共分3類，其中對象為政府指派及民間團體依「災害防救法」、「志願服務法」等法源提供保險資源，不過自發性前往「鏟子超人」則需自行投保，今政策急轉彎。衛福部長石崇良表示，今上午與金管會及保險業者研議，將運用賑災基金會善款替「鏟子超人」投保，民眾只要到車站後去掃描QR Code填寫基本資料就能投保，目前先試辦3天，後續滾動式調整。

石崇良說，周三立法院社福衛環委員會有多位立委員關心臨時志工沒有保障，桃園挖土機行老闆林鴻森日前前往當地協助救災，卻因感染不幸身亡，也引發大家關心志工們安危。

石崇良表示，昨天宣布第一類由政府各級單位調度支援的防救災或復原志工依「災害防救法」第32條規定，政府須為其投保；第二類為依「志願服務法」規定，長期性志願團體如慈濟、世界展望會等，必須為其志工投保。

石崇良說，第三類則是臨時性、自發性前往災區協助的志工，過去並未納入上述保障範圍，但桃園志工不幸過世，因沒投保又不是災害致死，不符合賑災基金會衛助金範疇，形成「保障空窗」。

石崇良表示，衛福部今上午與金管會及保險業者研議開發保單，但由於保單需考量風險與規模計算保費，過程相當複雜，最終僅有凱基人壽願意承接此高風險業務，大多數業者仍憂心像「防疫保單」賠到慘。

石崇良說，「鏟子超人」適用保單投保人為衛福部，並由賑災基金會以既有預算支應保費。為簡化流程，衛福部與業者合作開發線上登錄系統，志工可於光復火車站外指定報到點掃描QR Code，線上填寫基本資料並上傳證件照片後，即可完成加保，系統後端將彙整名冊，由衛福部統一向保險公司辦理結算。

石崇良表示，一般志工到現場志工分派所報到掃描登記後，就可以經由指派分流到各工作崗位上，就可以放寬視為政府指派志工，並更有組織性，業務單位也會視狀況評估風險，讓志工到合適位置。

石崇良說，保險公司也考量自由前往的志工風險較高，目前暫定以試辦方式開放3天觀察，之後將依運作情形滾動式檢討與延續。他也強調，志工保險採短期保障模式，每次保險期間約3天，將視需求續保，感謝凱基人壽願意承接，也感謝金管會積極協調。

堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人 衛福部 保險

延伸閱讀

打疫苗、癌篩可換點數抵現金！石崇良宣布結合健康存摺推出「健康幣」

「鏟子超人」救災卻未納保 石崇良允和保險公司研議保單

重懲黑心豬大腸業者 石崇良：今天就依食安法開罰超過5千萬元

黑心豬大腸流向5下游 石崇良：已掌握、封存待銷毀

相關新聞

鏟子超人的國慶日⋯7千人今上午湧入光復 志工保險再等等

國慶連假今天展開，花蓮光復車站仍有不少鏟子超人湧入，到上午10時已有逾7000人出站，不過鏟子超人的志工保險還要再等等，...

政策急轉彎「鏟子超人」也能由衛福部投保 光復火車站外就能登記

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，許多志工熱血救災，衛福部昨公布今起志工保險對象共分3類，其中對象為政府指派及民間團體依「災害...

「鏟子超人」辛苦了…台中大型沐浴專車連夜趕車 送上熱水澡服務

今天是雙十國慶，來自全國各地的志工仍不斷湧入花蓮救災，台中在地中小企業自發組成的「17沐浴功德車」大型沐浴專車團隊，在立...

災區前進協調所宣布 救災志工即日起納保

中央災害應變中心前進協調所10日召開第32次工作會報後記者會，總協調官、政委季連成說明，有關志工保險部分，即日起，受部會...

「同島一命」國慶連假新北市持續派員 馳援花蓮協助復健

花蓮縣光復鄉上月因馬太鞍溪堰塞湖造成嚴重災情，新北市政府在災害發生當日即刻派遣消防特搜隊前往花蓮支援人命救援，截至10月...

影／母親冥誕仍直奔光復鄉救災 台南業者送早餐、冰沙「帶著她的祝福」

花蓮光復災後復原持續，今天國慶連假首日湧入大量鏟子超人，不少店家也準備物資力挺。台南麵包店業者選在媽媽冥誕的今天，開夜車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。