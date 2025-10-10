政策急轉彎「鏟子超人」也能由衛福部投保 光復火車站外就能登記

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，許多志工熱血救災，衛福部昨公布今起志工保險對象共分3類，其中對象為政府指派及民間團體依「災害防救法」、「志願服務法」等法源提供保險資源，不過自發性前往「鏟子超人」則需自行投保，今政策急轉彎。衛福部長石崇良表示，今上午與金管會及保險業者研議，將運用賑災基金會善款替「鏟子超人」投保，民眾只要到車站後去掃描QR Code填寫基本資料就能投保，目前先試辦3天，後續滾動式調整。

石崇良說，周三立法院社福衛環委員會有多位立委員關心臨時志工沒有保障，桃園挖土機行老闆林鴻森日前前往當地協助救災，卻因感染不幸身亡，也引發大家關心志工們安危。

石崇良表示，昨天宣布第一類由政府各級單位調度支援的防救災或復原志工依「災害防救法」第32條規定，政府須為其投保；第二類為依「志願服務法」規定，長期性志願團體如慈濟、世界展望會等，必須為其志工投保。

石崇良說，第三類則是臨時性、自發性前往災區協助的志工，過去並未納入上述保障範圍，但桃園志工不幸過世，因沒投保又不是災害致死，不符合賑災基金會衛助金範疇，形成「保障空窗」。

石崇良表示，衛福部今上午與金管會及保險業者研議開發保單，但由於保單需考量風險與規模計算保費，過程相當複雜，最終僅有凱基人壽願意承接此高風險業務，大多數業者仍憂心像「防疫保單」賠到慘。

石崇良說，「鏟子超人」適用保單投保人為衛福部，並由賑災基金會以既有預算支應保費。為簡化流程，衛福部與業者合作開發線上登錄系統，志工可於光復火車站外指定報到點掃描QR Code，線上填寫基本資料並上傳證件照片後，即可完成加保，系統後端將彙整名冊，由衛福部統一向保險公司辦理結算。

石崇良表示，一般志工到現場志工分派所報到掃描登記後，就可以經由指派分流到各工作崗位上，就可以放寬視為政府指派志工，並更有組織性，業務單位也會視狀況評估風險，讓志工到合適位置。

石崇良說，保險公司也考量自由前往的志工風險較高，目前暫定以試辦方式開放3天觀察，之後將依運作情形滾動式檢討與延續。他也強調，志工保險採短期保障模式，每次保險期間約3天，將視需求續保，感謝凱基人壽願意承接，也感謝金管會積極協調。

