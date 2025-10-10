「鏟子超人」辛苦了…台中大型沐浴專車連夜趕車 送上熱水澡服務
今天是雙十國慶，來自全國各地的志工仍不斷湧入花蓮救災，台中在地中小企業自發組成的「17沐浴功德車」大型沐浴專車團隊，在立委何欣純協調交通部各單位下，昨晚從龍井出發，連夜趕車，今早9時順利開進災區，提供「鏟子超人」有個洗舒服熱水澡的服務。
何欣純說，「17沐浴功德車」團隊由在地中小企業自發組成，在大甲媽、白沙屯媽祖、梧棲大庄浩天宮媽祖等大型遶境活動時，都會出動沐浴車免費服務廣大信眾。
「17沐浴功德車」團隊發起人吳至民表示，有感全國各地來到花蓮「鏟子超人」無私獻時間與精力，將大型沐浴車開抵災區，提供「鏟子超人」們可以好好的沖洗沐浴、恢復精力，因此委請何欣純協調交通部公路局及高公局各單位，讓大型沐浴車可以順利出發，到達花蓮執行「沐浴超人」任務。
何欣純表示，花蓮光復災情嚴重，觸動台灣人「同島一命」，將台灣緊緊團結在一起，「鏟子超人」自發湧入花蓮幫忙，何欣純也捐出一月所得，適逢國慶連假，「鏟子超人」們繼續在花蓮協助清理家園，盼大型沐浴車能夠讓「鏟子超人」們暖身又暖心，她也祈願花蓮早日恢復日常生活，「鏟子超人」們平安健康。
