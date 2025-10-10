災區前進協調所宣布 救災志工即日起納保

中央災害應變中心前進協調所10日召開第32次工作會報後記者會，總協調官、政委季連成說明，有關志工保險部分，即日起，受部會招募進入災區服務的機械及機具操作等業者，將優先辦理納保作業，以每三日為單位投保，可透過掃描QRcode填寫文件方式投保，所有保費均由中央負擔。

季連成表示，原有受部會召募志工由政府協助投保及支付保費的方案，將擴及到從今日開始前來災區協助復原工作的志工，每次加保以三日為單位，保額100萬元。

季連成提醒，如有意願加保的志工，可至花蓮光復火車站前志工服務分配站辦理。同時相關單位在取得投保志工同意後，也會比對其在投保期間所登記門號之基地台位置是否位於災區。

有關光復鄉災後復原最新進度，今日共動員中央及各地方消防單位、替代役、海巡署及國軍特戰執行搜索救援任務及光復商工校園整理清淤勤務，計動員245人、55部車輛、8台無人機、3艘船艇、4搜救犬持續救援，統計死亡人數19人、失聯人數5人、救出人數717人、受傷157人。

季連成說，感謝「中華民國淨零AI智慧家電協會」及「台北市電器商業同業公會」聯合鴻海（2317）、三星、日立冷氣、東元、禾聯及惠而浦等30家業者，捐贈超過3千件家電，包括：洗衣機、電冰箱、電視、電鍋等。

上述捐贈物資，中央前進協調所自下周一（10月13日）起將優先發放光復鄉7村弱勢家庭，預計下周即可發放完畢。此外，行政院東部聯合服務中心亦接受三陽及元大金控捐贈摩托車300輛，發放對象以低收入戶及中低收入戶為主，並自下周起開始規劃發放。

季連成表示，今日下午3時馬太鞍溪涵管便道就會開通，允許5噸級以下各型車輛通行，希望用路人特別注意交通安全，不要超速。

至於鳳林鎮救災進度，目前已選擇台糖公司位於鳳林鎮的一塊土地作為廢棄物暫置場，因此國軍及大型機具今日就會進入鳳林鎮開始清理約20戶民宅淤土及相關救災工作。為應家戶防汛，以及農田清除淤土所覆蓋之帆布鞏固之用，目前需要裝填6.5萬個砂包，仰賴志工們的協助。

