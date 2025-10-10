快訊

光復鄉倒楣災民…他先被誤報困7天 又遭前警察偷走13萬慰問金

中職／獅帝芬匆匆忙忙傳球失分 陳傑憲帶傷一棒追平

台64線恐怖車禍！22歲重機騎士自撞被彈飛 摔落高架橋命危

災區前進協調所宣布 救災志工即日起納保

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
今天國慶日，花蓮光復車站一早湧入不少鏟子超人，到中午12時已有上萬人出站。記者林佳彣／攝影
今天國慶日，花蓮光復車站一早湧入不少鏟子超人，到中午12時已有上萬人出站。記者林佳彣／攝影

中央災害應變中心前進協調所10日召開第32次工作會報後記者會，總協調官、政委季連成說明，有關志工保險部分，即日起，受部會招募進入災區服務的機械及機具操作等業者，將優先辦理納保作業，以每三日為單位投保，可透過掃描QRcode填寫文件方式投保，所有保費均由中央負擔。

季連成表示，原有受部會召募志工由政府協助投保及支付保費的方案，將擴及到從今日開始前來災區協助復原工作的志工，每次加保以三日為單位，保額100萬元。

季連成提醒，如有意願加保的志工，可至花蓮光復火車站前志工服務分配站辦理。同時相關單位在取得投保志工同意後，也會比對其在投保期間所登記門號之基地台位置是否位於災區。

有關光復鄉災後復原最新進度，今日共動員中央及各地方消防單位、替代役、海巡署及國軍特戰執行搜索救援任務及光復商工校園整理清淤勤務，計動員245人、55部車輛、8台無人機、3艘船艇、4搜救犬持續救援，統計死亡人數19人、失聯人數5人、救出人數717人、受傷157人。

季連成說，感謝「中華民國淨零AI智慧家電協會」及「台北市電器商業同業公會」聯合鴻海（2317）、三星、日立冷氣、東元、禾聯及惠而浦等30家業者，捐贈超過3千件家電，包括：洗衣機、電冰箱、電視、電鍋等。

上述捐贈物資，中央前進協調所自下周一（10月13日）起將優先發放光復鄉7村弱勢家庭，預計下周即可發放完畢。此外，行政院東部聯合服務中心亦接受三陽及元大金控捐贈摩托車300輛，發放對象以低收入戶及中低收入戶為主，並自下周起開始規劃發放。

季連成表示，今日下午3時馬太鞍溪涵管便道就會開通，允許5噸級以下各型車輛通行，希望用路人特別注意交通安全，不要超速。

至於鳳林鎮救災進度，目前已選擇台糖公司位於鳳林鎮的一塊土地作為廢棄物暫置場，因此國軍及大型機具今日就會進入鳳林鎮開始清理約20戶民宅淤土及相關救災工作。為應家戶防汛，以及農田清除淤土所覆蓋之帆布鞏固之用，目前需要裝填6.5萬個砂包，仰賴志工們的協助。

堰塞湖 馬太鞍溪 季連成 光復鄉 保險

延伸閱讀

國慶連假1萬4000人湧入光復救災 鏟子超人也有保險了！

花蓮洪災一站式服務倒數2天 慰助金申請累積3254人次

重災區佛祖街持續開挖主要幹道 志工助填逾6萬沙包

「家電超人」也來了！上萬件家電湧入花蓮災區 光冰箱就上千台

相關新聞

鏟子超人的國慶日⋯7千人今上午湧入光復 志工保險再等等

國慶連假今天展開，花蓮光復車站仍有不少鏟子超人湧入，到上午10時已有逾7000人出站，不過鏟子超人的志工保險還要再等等，...

政策急轉彎「鏟子超人」也能由衛福部投保 光復火車站外就能登記

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，許多志工熱血救災，衛福部昨公布今起志工保險對象共分3類，其中對象為政府指派及民間團體依「災害...

「鏟子超人」辛苦了…台中大型沐浴專車連夜趕車 送上熱水澡服務

今天是雙十國慶，來自全國各地的志工仍不斷湧入花蓮救災，台中在地中小企業自發組成的「17沐浴功德車」大型沐浴專車團隊，在立...

災區前進協調所宣布 救災志工即日起納保

中央災害應變中心前進協調所10日召開第32次工作會報後記者會，總協調官、政委季連成說明，有關志工保險部分，即日起，受部會...

「同島一命」國慶連假新北市持續派員 馳援花蓮協助復健

花蓮縣光復鄉上月因馬太鞍溪堰塞湖造成嚴重災情，新北市政府在災害發生當日即刻派遣消防特搜隊前往花蓮支援人命救援，截至10月...

影／母親冥誕仍直奔光復鄉救災 台南業者送早餐、冰沙「帶著她的祝福」

花蓮光復災後復原持續，今天國慶連假首日湧入大量鏟子超人，不少店家也準備物資力挺。台南麵包店業者選在媽媽冥誕的今天，開夜車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。