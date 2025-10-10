國慶連假不停歇 政院提醒災後慰助服務站倒數兩天

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

行政院災後慰助服務站自10月7日啟用，國慶連假期間不中斷，運作到10月12日，行政院提醒尚未完成申請或補件的鄉親，把握最後兩天前來辦理。

行政院災後慰助服務站表示，截至9日止，慰助金已完成531戶匯款入帳，申請累積3,254人次，後續將由跨部會進行核對。除慰助金外，各項服務也持續受理，三天來共受理2,149件。

以上包括車輛報廢監理業務1,016件、原住民諮詢服務366件、農業救補助327件、銀行與郵局提款卡及存摺補發203件、小型企業及商店復工貸款79件、補發健保卡52件、農會業務42件、房屋安全評估29戶、台糖地租減免12件及災民租屋補貼23件。

政委兼工程會主委陳金德表示，一站式服務站及入村外訪團隊，平均每日投入約150名跨部會人員，確保災民能在現場或家中即時獲得協助。

他指出，從中秋連假開始籌設至今，跨越兩個連假不中斷，所有部會同仁每日駐點服務，晚間並召開檢討會議，滾動調整流程與作業方式，以確保慰助申辦及資料查對作業順利推進。

陳金德也呼籲，仍有慰助金申請、證件補發、租屋、農業或金融等服務需求的鄉親，務必把握最後兩天服務時間，前往慰助站辦理或洽詢現場服務人員。

行政院災後慰助服務，地點：花蓮光復鄉中正路一段132號（中華電信光復服務中心；服務時間：10月7日至10月12日，每日上午8時至下午5時（連假不打烊）。

堰塞湖 馬太鞍溪 行政院 光復鄉 花蓮

