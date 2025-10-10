「同島一命」國慶連假新北市持續派員 馳援花蓮協助復健

花蓮縣光復鄉上月因馬太鞍溪堰塞湖造成嚴重災情，新北市政府在災害發生當日即刻派遣消防特搜隊前往花蓮支援人命救援，截至10月9日止，新北市累計支援高達1000多人次，展現「同島一命」的堅定精神與迅速應變能力。

儘管歷經中秋連假及國慶連假到來，新北市馳援行動從未中斷，新北市長侯友宜表示，新北市支援行動目前仍在花蓮當地持續進行當中，由消防、工務、環保、水利等相關局處出動各式機具和人力，犧牲假期全力投入災區的環境清理、廢棄物清運及受損基礎設施的搶修和障礙排除工作，協助災區早日恢復正常生活，也是新北市對受災地區最實質的溫暖與支持。

新北市各局處人員犧牲假期，持續投入現場。市長對所有支援人員的辛勞與付出表達由衷感謝，強調這份長期且持續的投入，正是新北對受災地區最實質的溫暖與支持。

對支援花蓮所有人員的辛勞與付出，侯友宜也表達由衷感謝，同時強調，「安全是第一要務。」他要求所有支援花蓮的人員務必照顧自身安全與健康，保持最佳狀態，持續發揮「同島一命」的精神，與花蓮縣民齊心協力、共度難關，才能讓這份救災力量得以持續且有效運作，做為花蓮災區復原的最堅實後盾。 支援花蓮縣光復鄉災區，新北市水利局協助下水道清淤，疏通排水系統。圖／新北市府提供 支援花蓮縣光復鄉災區，新北市環保局協助清運垃圾。圖／新北市府提供 支援花蓮縣光復鄉災區，新北市工務局動用機具協助清理地下停車場。圖／新北市府提供

商品推薦