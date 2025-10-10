士官長光復救災贈帽小女孩 陸軍公開表揚

快訊

中央社／ 台北10日電

馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致導致花蓮光復鄉受災慘重，國軍官兵日前在救災時，1位官兵把叢林帽戴在路旁為他們加油的小女孩頭上。陸軍第十軍團指揮部指揮官李榮華中將近日公開表揚這位贈帽的士官長陳保宏，並肯定所有投入救災任務的官兵辛勞。

青年日報今天報導，花蓮縣光復鄉的救災現場，一段國軍官兵將叢林帽送給小女孩的影片，在網路上廣為流傳，影片主角是陸軍第101旅士官長陳保宏，李榮華日前公開表揚，並肯定所有投入救災任務的官兵辛勞。

報導指出，陳保宏回憶，每天救災任務結束，返程經過小女孩家時，總會看見她站在路旁，主動與國軍擊掌，輕聲說著「謝謝」，短短幾個字，卻是一天裡最動人的鼓勵；他那天決定把自己一直隨身戴的叢林帽，送給這名總是帶來微笑的小女孩，做為最真摯的回應與祝福。

陳保宏表示，泥濘的道路、厚重的鏟子、迷彩的身影與曬紅的臉龐，是這些日子最鮮明的印記，而民眾的加油聲，更是官兵們堅持救災的動力來源。

報導提到，對陳保宏和小女孩來說，那頂叢林帽，不只是布料縫成的帽子，更承載著軍人與居民之間的情感連結，這份心意成了災區裡最溫暖的象徵，也是官兵無聲卻堅定的承諾。

堰塞湖 馬太鞍溪 士官長 光復鄉 花蓮 國軍

