快訊

薇閣中學遭傳「廁所5男2女」！校方怒告妨害名譽 警通知2網友到案

「通車囉！」災民感動放鞭炮慶祝 馬太鞍溪涵管便道開放了

郝龍斌稱被網軍攻擊「比綠營猛」 鄭麗文遭影射回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／母親冥誕仍直奔光復鄉救災 台南業者送早餐、冰沙「帶著她的祝福」

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮即時報導
小鳥吃吐司台南成功號老闆阿寶（中）今天準備千份早餐和冰沙到光復災區，也分享今天是媽媽的冥誕，她帶著媽媽的祝福來，希望光復可以趕快好起來。記者林佳彣／攝影
小鳥吃吐司台南成功號老闆阿寶（中）今天準備千份早餐和冰沙到光復災區，也分享今天是媽媽的冥誕，她帶著媽媽的祝福來，希望光復可以趕快好起來。記者林佳彣／攝影

花蓮光復災後復原持續，今天國慶連假首日湧入大量鏟子超人，不少店家也準備物資力挺。台南麵包店業者選在媽媽冥誕的今天，開夜車直奔光復，不只送上暖心早餐，也帶著媽媽的祝福來，希望光復趕快好起來。

「因為今天是我媽媽的冥誕，帶著我媽媽的祝福來祝福大家，希望光復可以趕快好起來，花蓮加油。」小鳥吃吐司台南成功號老闆阿寶如此說道。

她表示，上周中秋連假跟總部準備2500份麵包和吐司、800杯綠豆湯，送來災區給大家享用，今天自己驅車前來，則是準備1500份，另向7-11購買鳳梨、楊枝甘露、葡萄口味的冰沙，現場提供400杯冰沙給大家消暑一下。

阿寶今天凌晨再度從台南出發，沿途上個廁所、加個油，就繼續往前走，清晨7點才抵達光復。她說，就是因為這邊沒早餐，才希望準備自家1500份麵包、吐司，讓大家吃一個飽，也請小蜜蜂送到她無法抵達的災區，給真正需要幫助的人。

新竹陳先生一早搭上網路揪團的遊覽車，清晨5點抵達鳳林火車站，再搭6點多的火車到光復，接著前往保安寺堆沙袋；今天國慶日來災區幫忙，特別有意義，「大家都是為了盡一份力。」他同車認識的新朋友大讚冰沙透心涼，直呼「沒想到10月吃冰還那麼爽。」

今天國慶連假首日，小鳥吃吐司台南成功號老闆阿寶今天在光復車站前提供冰沙給鏟子超人們消暑。記者林佳彣／攝影
今天國慶連假首日，小鳥吃吐司台南成功號老闆阿寶今天在光復車站前提供冰沙給鏟子超人們消暑。記者林佳彣／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

黃尚禾、李千娜3度現身顏正國靈堂！友人提生日蛋糕陪過冥誕

「家電超人」也來了！上萬件家電湧入花蓮災區 光冰箱就上千台

鋼鐵爸凌晨提前為顏正國過51歲冥誕　承諾「照顧顏家」來世再續兄弟情

顏正國今51歲冥誕！雙十國慶靈堂首開放滿滿蝴蝶蘭

相關新聞

鏟子超人的國慶日⋯7千人今上午湧入光復 志工保險再等等

國慶連假今天展開，花蓮光復車站仍有不少鏟子超人湧入，到上午10時已有逾7000人出站，不過鏟子超人的志工保險還要再等等，...

國慶連假1萬4000人湧入光復救災 鏟子超人也有保險了！

鏟子超人有保險了。中央前進協調所中午宣布，災區志工保險擴及「鏟子超人」，今天下午開始可到花蓮光復火車站旁志工服務分配站掃...

「同島一命」國慶連假新北市持續派員 馳援花蓮協助復健

花蓮縣光復鄉上月因馬太鞍溪堰塞湖造成嚴重災情，新北市政府在災害發生當日即刻派遣消防特搜隊前往花蓮支援人命救援，截至10月...

影／母親冥誕仍直奔光復鄉救災 台南業者送早餐、冰沙「帶著她的祝福」

花蓮光復災後復原持續，今天國慶連假首日湧入大量鏟子超人，不少店家也準備物資力挺。台南麵包店業者選在媽媽冥誕的今天，開夜車...

影／花蓮救災光復車站大國旗飄揚 舉旗人喊：光復節我還會再來！

國慶連假今展開，尤其今天國慶日，花蓮光復街頭可見不少國旗，甚至有花蓮人特地來光復車站附近，早上8點就高舉大面國旗，不只表...

獨／「國慶超人」也來了！曾搶救八八風災的退伍軍人 帶國旗來鏟土

今天國慶日，花蓮光復車站一早湧入不少鏟子超人，到中午12時已有上萬人出站。職業軍人退伍的中壢民眾曾有八八風災的救災經驗，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。