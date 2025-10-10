聽新聞
影／母親冥誕仍直奔光復鄉救災 台南業者送早餐、冰沙「帶著她的祝福」
花蓮光復災後復原持續，今天國慶連假首日湧入大量鏟子超人，不少店家也準備物資力挺。台南麵包店業者選在媽媽冥誕的今天，開夜車直奔光復，不只送上暖心早餐，也帶著媽媽的祝福來，希望光復趕快好起來。
「因為今天是我媽媽的冥誕，帶著我媽媽的祝福來祝福大家，希望光復可以趕快好起來，花蓮加油。」小鳥吃吐司台南成功號老闆阿寶如此說道。
她表示，上周中秋連假跟總部準備2500份麵包和吐司、800杯綠豆湯，送來災區給大家享用，今天自己驅車前來，則是準備1500份，另向7-11購買鳳梨、楊枝甘露、葡萄口味的冰沙，現場提供400杯冰沙給大家消暑一下。
阿寶今天凌晨再度從台南出發，沿途上個廁所、加個油，就繼續往前走，清晨7點才抵達光復。她說，就是因為這邊沒早餐，才希望準備自家1500份麵包、吐司，讓大家吃一個飽，也請小蜜蜂送到她無法抵達的災區，給真正需要幫助的人。
新竹陳先生一早搭上網路揪團的遊覽車，清晨5點抵達鳳林火車站，再搭6點多的火車到光復，接著前往保安寺堆沙袋；今天國慶日來災區幫忙，特別有意義，「大家都是為了盡一份力。」他同車認識的新朋友大讚冰沙透心涼，直呼「沒想到10月吃冰還那麼爽。」
