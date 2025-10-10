影／母親冥誕仍直奔光復鄉救災 台南業者送早餐、冰沙「帶著她的祝福」

花蓮光復災後復原持續，今天國慶連假首日湧入大量鏟子超人，不少店家也準備物資力挺。台南麵包店業者選在媽媽冥誕的今天，開夜車直奔光復，不只送上暖心早餐，也帶著媽媽的祝福來，希望光復趕快好起來。

「因為今天是我媽媽的冥誕，帶著我媽媽的祝福來祝福大家，希望光復可以趕快好起來，花蓮加油。」小鳥吃吐司台南成功號老闆阿寶如此說道。

她表示，上周中秋連假跟總部準備2500份麵包和吐司、800杯綠豆湯，送來災區給大家享用，今天自己驅車前來，則是準備1500份，另向7-11購買鳳梨、楊枝甘露、葡萄口味的冰沙，現場提供400杯冰沙給大家消暑一下。

阿寶今天凌晨再度從台南出發，沿途上個廁所、加個油，就繼續往前走，清晨7點才抵達光復。她說，就是因為這邊沒早餐，才希望準備自家1500份麵包、吐司，讓大家吃一個飽，也請小蜜蜂送到她無法抵達的災區，給真正需要幫助的人。

新竹陳先生一早搭上網路揪團的遊覽車，清晨5點抵達鳳林火車站，再搭6點多的火車到光復，接著前往保安寺堆沙袋；今天國慶日來災區幫忙，特別有意義，「大家都是為了盡一份力。」他同車認識的新朋友大讚冰沙透心涼，直呼「沒想到10月吃冰還那麼爽。」 今天國慶連假首日，小鳥吃吐司台南成功號老闆阿寶今天在光復車站前提供冰沙給鏟子超人們消暑。記者林佳彣／攝影

