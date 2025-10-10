影／花蓮救災光復車站大國旗飄揚 舉旗人喊：光復節我還會再來！

國慶連假今展開，尤其今天國慶日，花蓮光復街頭可見不少國旗，甚至有花蓮人特地來光復車站附近，早上8點就高舉大面國旗，不只表達愛國情操，也向每位鏟子超人致敬，吸引不少人拍照、為他加油打氣。

從光復車站一出站左轉前行，可見大排長龍的志工等著搭上志工服務分配站的軍卡至各災區幫忙，路旁則有人站著直挺挺，手舉一大面中華民國旗要歡慶今日。舉旗人邱先生選在車站和人潮最多的地方，希望鼓舞士氣，「大家都把灰濛濛的東西弄掉了，我就把國家的顏色再次帶進來，讓大家感受國慶的氛圍。」

花蓮市35歲邱先生透露，教師節當天來當超人，一踏出車站滿地都是灰，幾乎看不到地板，現場狀況混亂，志工們群龍無首，自己不知道要去哪，站了至少1小時，之後徒步至佛祖街，因熱衰竭而躺在樹蔭下乘涼。他說，加上火車上的悶熱、曝曬3小時下，「我一個土都沒有鏟到。」

邱先生今天盡己所能，自發性來車站舉國旗幫大家加油，就是怕超人們出門救災沒想那麼多，忘記今天是國家的生日，「我8點開始站，如果能站到傍晚，就站到傍晚。」

「與生俱來的愛國情操」，邱先生自曝從小到大就充滿軍魂，受軍人爸爸的影響，他很尊重國家歷史，以往國慶日喜歡爬到合歡山等山頂舉國旗，因為可以被遠處人們看到是一件很有成就感的事情。

邱先生站了一個早上，不少從車站出來的超人們，紛紛對他比讚、加油打氣、甚至為他拍照。他直呼，自己外表看似平靜，但內心好澎湃，因為很久沒有看到這麼多人，不是為了來玩，而是幫忙災區，「光復節我還會再來，因為大家光復了光復，這是有意義的。」

「現在已經很久沒看到國旗，不覺得很興奮嗎？」中壢64歲郭先生一出站看到這片大國旗，就拿起手機不停拍照，也回憶小時候滿街都是國旗，家家戶戶的門口都會插。從事房屋修繕的他說，今明兩天來幫忙，也場勘看後續能協助哪些技術性工程，例如泥作、水電等。

一名婦人則開心地向邱先生比讚，「我心裡面看到國旗就非常開心，代表我還有國、我還有家」，也希望多一點人出來拿國旗，把愛國意識要發揮出來。 花蓮邱先生今天選在光復車站和人潮最多的地方舉國旗，「大家都把灰濛濛的東西弄掉了，我就把國家的顏色再次帶進來，讓大家感受國慶的氛圍。」記者林佳彣／攝影 中壢郭先生（左二）一出站看到這片大國旗，就拿起手機不停拍照，直呼「現在已經很久沒看到國旗，不覺得很興奮嗎？」記者林佳彣／攝影 花蓮邱先生今在光復車站旁舉著國旗，不少從車站出來的超人們，紛紛對他比讚、加油打氣、甚至為他拍照。記者林佳彣／攝影 從光復車站一出站左轉前行，可見大排長龍的志工等著搭上志工服務分配站的軍卡至各災區幫忙，路旁則有人站著直挺挺，手舉一大面中華民國旗要歡慶今日。記者林佳彣／攝影

