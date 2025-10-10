快訊

別只去廟口夜市！基隆必訪景點推薦 參觀海洋博物館、欣賞山海美景

HYBE娛樂第一彈！TXT宣布站上臺北大巨蛋

國慶1.4萬人湧光復救災！鏟子超人可納保險「一次三天、保額百萬」

影／花蓮救災光復車站大國旗飄揚 舉旗人喊：光復節我還會再來！

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮即時報導
光復車站周邊有不少志工等著搭上志工服務分配站的軍卡至各災區幫忙，路旁則有人站著直挺挺，手舉一大面中華民國旗要歡慶今日。記者林佳彣／攝影
光復車站周邊有不少志工等著搭上志工服務分配站的軍卡至各災區幫忙，路旁則有人站著直挺挺，手舉一大面中華民國旗要歡慶今日。記者林佳彣／攝影

國慶連假今展開，尤其今天國慶日，花蓮光復街頭可見不少國旗，甚至有花蓮人特地來光復車站附近，早上8點就高舉大面國旗，不只表達愛國情操，也向每位鏟子超人致敬，吸引不少人拍照、為他加油打氣。

從光復車站一出站左轉前行，可見大排長龍的志工等著搭上志工服務分配站的軍卡至各災區幫忙，路旁則有人站著直挺挺，手舉一大面中華民國旗要歡慶今日。舉旗人邱先生選在車站和人潮最多的地方，希望鼓舞士氣，「大家都把灰濛濛的東西弄掉了，我就把國家的顏色再次帶進來，讓大家感受國慶的氛圍。」

花蓮市35歲邱先生透露，教師節當天來當超人，一踏出車站滿地都是灰，幾乎看不到地板，現場狀況混亂，志工們群龍無首，自己不知道要去哪，站了至少1小時，之後徒步至佛祖街，因熱衰竭而躺在樹蔭下乘涼。他說，加上火車上的悶熱、曝曬3小時下，「我一個土都沒有鏟到。」  

邱先生今天盡己所能，自發性來車站舉國旗幫大家加油，就是怕超人們出門救災沒想那麼多，忘記今天是國家的生日，「我8點開始站，如果能站到傍晚，就站到傍晚。」

「與生俱來的愛國情操」，邱先生自曝從小到大就充滿軍魂，受軍人爸爸的影響，他很尊重國家歷史，以往國慶日喜歡爬到合歡山等山頂舉國旗，因為可以被遠處人們看到是一件很有成就感的事情。

邱先生站了一個早上，不少從車站出來的超人們，紛紛對他比讚、加油打氣、甚至為他拍照。他直呼，自己外表看似平靜，但內心好澎湃，因為很久沒有看到這麼多人，不是為了來玩，而是幫忙災區，「光復節我還會再來，因為大家光復了光復，這是有意義的。」

「現在已經很久沒看到國旗，不覺得很興奮嗎？」中壢64歲郭先生一出站看到這片大國旗，就拿起手機不停拍照，也回憶小時候滿街都是國旗，家家戶戶的門口都會插。從事房屋修繕的他說，今明兩天來幫忙，也場勘看後續能協助哪些技術性工程，例如泥作、水電等。

一名婦人則開心地向邱先生比讚，「我心裡面看到國旗就非常開心，代表我還有國、我還有家」，也希望多一點人出來拿國旗，把愛國意識要發揮出來。

花蓮邱先生今天選在光復車站和人潮最多的地方舉國旗，「大家都把灰濛濛的東西弄掉了，我就把國家的顏色再次帶進來，讓大家感受國慶的氛圍。」記者林佳彣／攝影
花蓮邱先生今天選在光復車站和人潮最多的地方舉國旗，「大家都把灰濛濛的東西弄掉了，我就把國家的顏色再次帶進來，讓大家感受國慶的氛圍。」記者林佳彣／攝影
中壢郭先生（左二）一出站看到這片大國旗，就拿起手機不停拍照，直呼「現在已經很久沒看到國旗，不覺得很興奮嗎？」記者林佳彣／攝影
中壢郭先生（左二）一出站看到這片大國旗，就拿起手機不停拍照，直呼「現在已經很久沒看到國旗，不覺得很興奮嗎？」記者林佳彣／攝影
花蓮邱先生今在光復車站旁舉著國旗，不少從車站出來的超人們，紛紛對他比讚、加油打氣、甚至為他拍照。記者林佳彣／攝影
花蓮邱先生今在光復車站旁舉著國旗，不少從車站出來的超人們，紛紛對他比讚、加油打氣、甚至為他拍照。記者林佳彣／攝影
從光復車站一出站左轉前行，可見大排長龍的志工等著搭上志工服務分配站的軍卡至各災區幫忙，路旁則有人站著直挺挺，手舉一大面中華民國旗要歡慶今日。記者林佳彣／攝影
從光復車站一出站左轉前行，可見大排長龍的志工等著搭上志工服務分配站的軍卡至各災區幫忙，路旁則有人站著直挺挺，手舉一大面中華民國旗要歡慶今日。記者林佳彣／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人

延伸閱讀

國慶連假1萬4000人湧入光復救災 鏟子超人也有保險了！

影／國旗只出現在果貿？柯志恩喊話要遍地飄揚 高市府駁不符事實

獨／「國慶超人」也來了！曾搶救八八風災的退伍軍人 帶國旗來鏟土

披上國旗拉風上路 500輛重機遊街為國家慶生

相關新聞

鏟子超人的國慶日⋯7千人今上午湧入光復 志工保險再等等

國慶連假今天展開，花蓮光復車站仍有不少鏟子超人湧入，到上午10時已有逾7000人出站，不過鏟子超人的志工保險還要再等等，...

國慶連假1萬4000人湧入光復救災 鏟子超人也有保險了！

鏟子超人有保險了。中央前進協調所中午宣布，災區志工保險擴及「鏟子超人」，今天下午開始可到花蓮光復火車站旁志工服務分配站掃...

影／花蓮救災光復車站大國旗飄揚 舉旗人喊：光復節我還會再來！

國慶連假今展開，尤其今天國慶日，花蓮光復街頭可見不少國旗，甚至有花蓮人特地來光復車站附近，早上8點就高舉大面國旗，不只表...

獨／「國慶超人」也來了！曾搶救八八風災的退伍軍人 帶國旗來鏟土

今天國慶日，花蓮光復車站一早湧入不少鏟子超人，到中午12時已有上萬人出站。職業軍人退伍的中壢民眾曾有八八風災的救災經驗，...

重災區佛祖街持續開挖主要幹道 志工助填逾6萬沙包

中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天表示，重災區佛祖街清除任務為主要幹道及獲允許家戶的淤泥清除，志工協助填6萬5...

「家電超人」也來了！上萬件家電湧入花蓮災區 光冰箱就上千台

花蓮光復洪災在家戶清淤完成後正展開重建工作，中央總協調官季連成今天宣布，有30家企業愛心捐贈3000件家電，下周起發放，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。