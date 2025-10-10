聽新聞
0:00 / 0:00
國慶連假1萬4000人湧入光復救災 鏟子超人也有保險了！
鏟子超人有保險了。中央前進協調所中午宣布，災區志工保險擴及「鏟子超人」，今天下午開始可到花蓮光復火車站旁志工服務分配站掃Qrcode加保，保額100萬元，保費由中央支付；張姓志工說，剛遇到一個年輕志工昏倒送醫，就很需要保險，志工們都是熱心投入，有這項保障非常好。
國慶連假今起展開，到下午2時起統計，光復車站有1萬4021人次出站投入救災工作。為讓進入災區服務的志工有保障，光復鄉災後復原專案中央前進協調所先將徵調的專業志工納保，今天中午再宣布，一般自願性志工，也就是「鏟子超人們」也有保險。
總協調官季連成說，原有受部會召募志工由政府協助投保及支付保費的方案，將擴及到今天下午起前來災區協助復原工作的志工，每次加保以3天為單位，保額100萬元，保費由政府支出，即起上午8時至下午4時，可到光復火車站旁志工服務分配站辦理。
台北來的張姓志工今天到大華活動中心挖土，就遇到一名年輕志工昏倒送醫。她說，志工來這邊都是熱情付出，但有受傷、扭傷、刺傷或是熱衰竭等風險，政府確實應該幫忙納保，讓志工有保障，這是很好的幫助。
李姓志工說，來救災有做好防護工作，所以不擔心受傷，但政府能想到志工的需要，有保險是好事。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言