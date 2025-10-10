國慶連假1萬4000人湧入光復救災 鏟子超人也有保險了！

鏟子超人有保險了。中央前進協調所中午宣布，災區志工保險擴及「鏟子超人」，今天下午開始可到花蓮光復火車站旁志工服務分配站掃Qrcode加保，保額100萬元，保費由中央支付；張姓志工說，剛遇到一個年輕志工昏倒送醫，就很需要保險，志工們都是熱心投入，有這項保障非常好。

國慶連假今起展開，到下午2時起統計，光復車站有1萬4021人次出站投入救災工作。為讓進入災區服務的志工有保障，光復鄉災後復原專案中央前進協調所先將徵調的專業志工納保，今天中午再宣布，一般自願性志工，也就是「鏟子超人們」也有保險。

總協調官季連成說，原有受部會召募志工由政府協助投保及支付保費的方案，將擴及到今天下午起前來災區協助復原工作的志工，每次加保以3天為單位，保額100萬元，保費由政府支出，即起上午8時至下午4時，可到光復火車站旁志工服務分配站辦理。

台北來的張姓志工今天到大華活動中心挖土，就遇到一名年輕志工昏倒送醫。她說，志工來這邊都是熱情付出，但有受傷、扭傷、刺傷或是熱衰竭等風險，政府確實應該幫忙納保，讓志工有保障，這是很好的幫助。

李姓志工說，來救災有做好防護工作，所以不擔心受傷，但政府能想到志工的需要，有保險是好事。 國慶連假今天展開，花蓮光復災區仍有大批「鏟子超人」來幫忙。記者王燕華／攝影 「鏟子超人」今天下午起，可到花蓮光復火車站旁的志工服務分配站掃碼登記，就可納保。記者王燕華／攝影

