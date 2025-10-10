獨／「國慶超人」也來了！曾搶救八八風災的退伍軍人 帶國旗來鏟土

快訊

聯合報／ 記者林佳彣王燕華／花蓮即時報導
中壢彭先生曾有八八風災的救災經驗，這次光復災後，他也一連3個連假來幫忙，今天更帶上國旗。記者林佳彣／攝影
中壢彭先生曾有八八風災的救災經驗，這次光復災後，他也一連3個連假來幫忙，今天更帶上國旗。記者林佳彣／攝影

今天國慶日，花蓮光復車站一早湧入不少鏟子超人，到中午12時已有上萬人出站。職業軍人退伍的中壢民眾曾有八八風災的救災經驗，這次光復災後，他也一連3個連假來幫忙，只因喜歡花蓮，又適逢國慶日，他特別帶上一支小國旗，歡慶雙十。

中壢50歲彭先生接連3周連假都來光復幫忙，他說，每年都會帶爸媽來花蓮探親，順道至光復糖廠、馬太鞍濕地等處走走，「我喜歡花蓮，想說可以幫忙就來幫忙，沒有特別意思」，爸媽當時看到光復受災滿是感慨，也支持他來救災。

空軍退伍的彭先生回憶，八八水災時，小林村都被滅掉，比較嚴重，他以前在部隊時，就曾救災一周，但光復嚴重狀況不同。

彭先生表示，第1次到中正路清民宅，結果手割傷，就怕會感染，因此當天來回；隔周再來就是2天，主要在敦厚路清水溝和馬路；今天第3趟也來2天，「第一趟和今天來差很多，有很大的進展，大家都很有愛心」，至於人潮則是中秋連假比較多人。他平常日還是要上班，有時間就過來出力，能做多少是多少，住宿就打地鋪，簡單就好。 

背包上插著一支國旗的彭先生說，「我喜歡我們的國旗，國旗很漂亮」，所以平時都會帶國旗去爬山，曾到過塔曼山、油羅山、加里山、那結山等，而10月是國慶的節日，今天來到光復就帶著國旗來，明天也會背出門。

台鐵公司統計，今日截至12時，光復站有379人進站、1萬2293人出站。也因為大量鏟子超人湧入，車站周邊大排長龍，等著前往災區幫忙，現場人員上午10時表達歉意，「所有愛心非常熱情，各災點的志工都是塞滿狀況，跟大家說聲抱歉。」

今天國慶日，花蓮光復車站一早湧入不少鏟子超人，到中午12時已有上萬人出站。記者林佳彣／攝影
今天國慶日，花蓮光復車站一早湧入不少鏟子超人，到中午12時已有上萬人出站。記者林佳彣／攝影
彭先生的背包上插著一支國旗，他分享平時都會帶國旗去爬山，今天國慶日也帶來一起救災。記者林佳彣／攝影
彭先生的背包上插著一支國旗，他分享平時都會帶國旗去爬山，今天國慶日也帶來一起救災。記者林佳彣／攝影
今天國慶連假首日，大量鏟子超人湧入花蓮光復，現場大排長龍等著前往災區幫忙。記者林佳彣／攝影
今天國慶連假首日，大量鏟子超人湧入花蓮光復，現場大排長龍等著前往災區幫忙。記者林佳彣／攝影
今天國慶連假首日，大量鏟子超人湧入花蓮光復，現場大排長龍等著前往災區幫忙。記者林佳彣／攝影
今天國慶連假首日，大量鏟子超人湧入花蓮光復，現場大排長龍等著前往災區幫忙。記者林佳彣／攝影
中壢彭先生是空軍退伍，曾於八八水災時，跟著部隊前往救災一周，這次光復災情則是自己單兵前往。記者林佳彣／攝影
中壢彭先生是空軍退伍，曾於八八水災時，跟著部隊前往救災一周，這次光復災情則是自己單兵前往。記者林佳彣／攝影

