重災區佛祖街持續開挖主要幹道 志工助填逾6萬沙包

中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天表示，重災區佛祖街清除任務為主要幹道及獲允許家戶的淤泥清除，志工協助填6萬5000個沙包，側溝清理預計今天達到15公里。

季連成今天於災情進度記者會表示，國軍進駐佛祖街清淤工作，以主要幹道及保安寺為重點，若家戶有清理需求也會協助。

季連成說，台鐵統計光復站上午有1萬2000多人出站，志工任務分配超過1800人，協助填沙包，預計準備6萬5000個，提供家戶防汛用。

季連成說，非重災區家戶間的淤土清除工作持續進行，預計連假3天完成，未來重心轉移到側溝及佛祖街清理，預計清理30公里側溝，今天目標達15公里。

外界關心志工保險議題，季連成說明，今天起啟動重機械操作業者投保，由各部會製作QR code給志工掃描，填寫基本資料，表單內設計GPS足跡認定，以3天為1單位。

志願前往的「鏟子超人」暫不投保。季連成說，因保險業者考量人數眾多，數量也無法掌握，仍在研究可行方案。

媒體提問，鳳林鎮災區有民眾反映違建農舍，無法取得公部門救援資源。季連成說，只要是災區內所有房舍，有居住事實，即便是工寮、沒有門牌都在清除範圍。

鳳林鎮災區重建進度，季連成說，台糖提供土地作暫置區，今天起國軍進駐協助清理20戶淤土。

季連成說，有關堰塞湖應變撤離計畫，今天將邀集花蓮縣府、光復鄉公所、萬榮鄉公所、鳳林鎮公所及部落青年開會討論，最終計畫會由花蓮縣長徐榛蔚核定；昨天3鄉鎮6所學校已完成地震及堰塞湖撤離演練。

