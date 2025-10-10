快訊

國慶大典出包！韓國瑜錯唸「賴清德講稿」皺眉喊停…背後原因曝光

車禍後急領理賠金反而吃大虧？「最佳和解時間」曝光、2建議很重要！

批韓國瑜國慶致詞「荒腔走板、貽笑國際」！ 民進黨遺憾也抗議

重災區佛祖街持續開挖主要幹道 志工助填逾6萬沙包

中央社／ 花蓮縣10日電
國慶3天連假，10日仍有許多志工前往花蓮光復鄉，協助災區廢棄物清理或幫忙填沙包。中央社
國慶3天連假，10日仍有許多志工前往花蓮光復鄉，協助災區廢棄物清理或幫忙填沙包。中央社

中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天表示，重災區佛祖街清除任務為主要幹道及獲允許家戶的淤泥清除，志工協助填6萬5000個沙包，側溝清理預計今天達到15公里。

季連成今天於災情進度記者會表示，國軍進駐佛祖街清淤工作，以主要幹道及保安寺為重點，若家戶有清理需求也會協助。

季連成說，台鐵統計光復站上午有1萬2000多人出站，志工任務分配超過1800人，協助填沙包，預計準備6萬5000個，提供家戶防汛用。

季連成說，非重災區家戶間的淤土清除工作持續進行，預計連假3天完成，未來重心轉移到側溝及佛祖街清理，預計清理30公里側溝，今天目標達15公里。

外界關心志工保險議題，季連成說明，今天起啟動重機械操作業者投保，由各部會製作QR code給志工掃描，填寫基本資料，表單內設計GPS足跡認定，以3天為1單位。

志願前往的「鏟子超人」暫不投保。季連成說，因保險業者考量人數眾多，數量也無法掌握，仍在研究可行方案。

媒體提問，鳳林鎮災區有民眾反映違建農舍，無法取得公部門救援資源。季連成說，只要是災區內所有房舍，有居住事實，即便是工寮、沒有門牌都在清除範圍。

鳳林鎮災區重建進度，季連成說，台糖提供土地作暫置區，今天起國軍進駐協助清理20戶淤土。

季連成說，有關堰塞湖應變撤離計畫，今天將邀集花蓮縣府、光復鄉公所、萬榮鄉公所、鳳林鎮公所及部落青年開會討論，最終計畫會由花蓮縣長徐榛蔚核定；昨天3鄉鎮6所學校已完成地震及堰塞湖撤離演練。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

「家電超人」也來了！上萬件家電湧入花蓮災區 光冰箱就上千台

志工也不能開快車 季連成下令花蓮193縣道超速即拍照開罰

季連成：請花蓮縣府完成地方撤離計畫

被遺忘了?花蓮鳳林鎮列救援區 國軍明將進駐

相關新聞

鏟子超人的國慶日⋯7千人今上午湧入光復 志工保險再等等

國慶連假今天展開，花蓮光復車站仍有不少鏟子超人湧入，到上午10時已有逾7000人出站，不過鏟子超人的志工保險還要再等等，...

獨／「國慶超人」也來了！曾搶救八八風災的退伍軍人 帶國旗來鏟土

今天國慶日，花蓮光復車站一早湧入不少鏟子超人，到中午12時已有上萬人出站。職業軍人退伍的中壢民眾曾有八八風災的救災經驗，...

重災區佛祖街持續開挖主要幹道 志工助填逾6萬沙包

中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天表示，重災區佛祖街清除任務為主要幹道及獲允許家戶的淤泥清除，志工協助填6萬5...

「家電超人」也來了！上萬件家電湧入花蓮災區 光冰箱就上千台

花蓮光復洪災在家戶清淤完成後正展開重建工作，中央總協調官季連成今天宣布，有30家企業愛心捐贈3000件家電，下周起發放，...

獨／鏟子超人真的會飛！新加坡人自購機票來救災：台灣是第二個家

國慶連假今天一連3天，這也是花蓮光復災後第3個連假，花蓮車站早上就湧入不少「鏟子超人」，準備搭火車至光復救災，其中不少人...

光復災犬「168」最終由高雄搜救員收編 黏人愛撒嬌眼裡只有他

還記得在花蓮縣光復鄉佛祖街獲救的流浪犬「168」嗎？他與救命恩人、高雄市搜救員的互動感動不少人，一度傳出由該名搜救員的友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。