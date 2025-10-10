聽新聞
0:00 / 0:00
鏟子超人的國慶日⋯7千人今上午湧入光復 志工保險再等等
國慶連假今天展開，花蓮光復車站仍有不少鏟子超人湧入，到上午10時已有逾7000人出站，不過鏟子超人的志工保險還要再等等，中央前進協調所表示，今天起徵調的專業志工納入保險，至於一般性自願來的志工，人數較難掌握，正與業者協調，確定後正式公布。
花蓮車站今天一早湧入不少「鏟子超人」，準備搭火車至光復救災，台鐵統計到上午10時，有7088人從光復站出站，進入災區，多半是穿著雨鞋的熱血志工。
挖土機業者林鴻森因救災受傷，敗血症死亡卻沒有保險，引起外界熱議。中央總協調官季連成昨天宣布將為志工投保意外事故險，但「鏟子超人」是否包含在內，前進協調所與賑災基金會說法不一。
季連成今天說，志工保險分成兩個部分，一個是進入到災區的重機械業者、操作業者，辦理保險，以3天為一個單位，徵調的部會有QR Code掃描登記，並以GPS足跡認定是不是在災區，就可以加保，3天後保險失效，重新登錄就可再納保，今天起實施，保費都以中央來負擔。
另外，自願來到災區的志工，正在研究人數及保險的方式，暫不實施，一般性自願來的志工人數難掌握，將與業者再做協調，研究一個可行性的方案，確定後正式公布。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言