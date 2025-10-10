快訊

鏟子超人的國慶日⋯7千人今上午湧入光復 志工保險再等等

聯合報／ 記者王燕華林佳彣／花蓮即時報導
國慶連假今天展開，花蓮光復車站仍有不少鏟子超人湧入，到上午10時已有逾7000人出站，不過鏟子超人的志工保險還要再等等，中央前進協調所表示，今天起徵調的專業志工納入保險，至於一般性自願來的志工，人數較難掌握，正與業者協調，確定後正式公布。

花蓮車站今天一早湧入不少「鏟子超人」，準備搭火車至光復救災，台鐵統計到上午10時，有7088人從光復站出站，進入災區，多半是穿著雨鞋的熱血志工。

挖土機業者林鴻森因救災受傷，敗血症死亡卻沒有保險，引起外界熱議。中央總協調官季連成昨天宣布將為志工投保意外事故險，但「鏟子超人」是否包含在內，前進協調所與賑災基金會說法不一。

季連成今天說，志工保險分成兩個部分，一個是進入到災區的重機械業者、操作業者，辦理保險，以3天為一個單位，徵調的部會有QR Code掃描登記，並以GPS足跡認定是不是在災區，就可以加保，3天後保險失效，重新登錄就可再納保，今天起實施，保費都以中央來負擔。

另外，自願來到災區的志工，正在研究人數及保險的方式，暫不實施，一般性自願來的志工人數難掌握，將與業者再做協調，研究一個可行性的方案，確定後正式公布。

