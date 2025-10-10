快訊

「家電超人」也來了！上萬件家電湧入花蓮災區 光冰箱就上千台

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府募得上千台冰箱、電鍋等家電，下周一起透過鄉鎮公所發送給受災戶。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府募得上千台冰箱、電鍋等家電，下周一起透過鄉鎮公所發送給受災戶。圖／花蓮縣政府提供

花蓮光復洪災在家戶清淤完成後正展開重建工作，中央總協調官季連成今天宣布，有30家企業愛心捐贈3000件家電，下周起發放，弱勢優先；花蓮縣府也募得電冰箱、洗衣機、電鍋等家電，13日起配給鄉公所發放給受災戶。

季連成今天表示，電氣商業同業公會聯合30家業者，捐贈超過3000件家電，包括洗衣機 電冰箱 電視 電鍋等，下周一（13日）起發放給受災嚴重的光復鄉7村，以弱勢家庭優先，預計下周發放完畢，會直接送到家中並協助安裝。

此外，行政院東部聯合服務中心也接受300輛企業捐贈的摩托車，下周起先處理掛牌作業，掛牌完成就著手發放，同樣以低收、中低戶優先。

季連成表示，洗衣機、冰箱等大型家電與機車的數量較少，以中低收入戶為優下，約200戶，餘下採抽籤方式分送受災戶。

花蓮縣政府為幫助災戶重建家園，持續勸募家電，到昨天已募得電冰箱1068台、吹風機2000台、洗衣機2018台、熱水瓶2000台、電鍋4800台、電風扇2000台、瓦斯爐2100台、快煮壺3450台、平底鍋2000個。

縣府表示，所有募得的家電，下周一起會透過鄉鎮公所配發給有災損照片佐證或政府機關勘查拍照確認的受災戶。

縣府表示，災區保全戶名冊約2000戶，部分家電數量已經達標，若社會大眾有意捐助，親有意捐助，建議可考慮捐贈尚未滿額的小家電或居家用品，例如電視、烤箱、除濕機或電暖器等，讓資源更貼近實際需求、不重複浪費。

中央前進協調所總協調官季連成（中）今天宣布，業者捐贈的3000件家電下周起發送災戶。記者王燕華／攝影
中央前進協調所總協調官季連成（中）今天宣布，業者捐贈的3000件家電下周起發送災戶。記者王燕華／攝影

