獨／鏟子超人真的會飛！新加坡人自購機票來救災：台灣是第二個家

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮即時報導
新加坡李先生（右）今天一早也跟著其他鏟子超人在花蓮車站搭車南下，要在國慶連假首日繼續當鏟子超人。 記者林佳彣／攝影
國慶連假今天一連3天，這也是花蓮光復災後第3個連假，花蓮車站早上就湧入不少「鏟子超人」，準備搭火車至光復救災，其中不少人是提前住在花蓮市或當天來花蓮，甚至有新加坡人特地飛到台灣要幫忙，今天已經第3天。

「台灣是我第二個家」，40歲李先生回憶在澳洲背包旅行認識許多台灣人，10年多來已經來台灣超過5次，每回都是來拜訪朋友居多，停留3周至1個月；笑談自己算是半個嘉義人，認識一個嘉義人後，都會去住對方家，「他媽媽變成我媽媽」，也會跟著他哥哥去夜市工作，他們就好像自己家人一般。

李先生說，前陣子看到光復災區的新聞時，只是徒然有一個念頭「想要過來」，也坦言特別飛過來救災的CP值很低。10月2日看到臉書跳出2年前自己來台的貼文回顧，就覺得這是個徵兆，「馬上訂了機票和住宿。」  

本身是房仲的李先生表示，工作時間比較自由，有做有錢、沒做沒錢，這次來台灣預計停留到月底；10月5日一個人飛抵台灣，先是去了朋友家，再到花蓮幫忙約一周，他也坦言沒計畫就一股腦來台灣，「我怕我太累，需要休息一天」，也希望來幫忙，不要造成當地困擾，甚至反倒變成別人要來幫自己。

李先生前天先到光復鄉林森路幫忙災民鏟沙包，昨天清土又繼續弄沙包，下午再到佛祖街清水溝，他大讚現場不少女生都有下溝很強，自己則量力而為。

「新加坡沒有天然災害，連颱風都沒有」，李先生談及前天剛到光復，景象已經不是那麼恐怖，當然還是很震撼，例如車輛都扭曲，內心還是會有感觸，不知道災民這幾天是如何度過。他今天一早也跟著其他鏟子超人在花蓮車站搭車南下，要在國慶連假首日繼續當鏟子超人。 

台北陳先生一行4人跟著網路揪團，今天搭遊覽車來花蓮，準備整箱貼布要送到災區。他說，這是他第一次來幫忙，因為平時都要工作，休假就過來幫忙，今天凌晨3點起床，4點多上車，7點多抵達花蓮車站，準備搭火車去光復。

國慶連假今天一連3天，花蓮車站早上就湧入不少「鏟子超人」，準備搭火車至光復救災。記者林佳彣／攝影
國慶連假今天一連3天，花蓮車站早上就湧入不少「鏟子超人」，準備搭火車至光復救災。記者林佳彣／攝影

