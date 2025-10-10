光復災犬「168」最終由高雄搜救員收編 黏人愛撒嬌眼裡只有他

還記得在花蓮縣光復鄉佛祖街獲救的流浪犬「168」嗎？他與救命恩人、高雄市搜救員的互動感動不少人，一度傳出由該名搜救員的友人收編，改名「Moka」。不過，他的姊姊在Threads分享Moka與家裡另一隻柴犬「佐助」的互動，確定Moka成為搜救員的「家人」。該篇分享文獲得近萬個讚，網友對於Moka得到幸福都直呼感動。

日前協助花蓮救災的高雄市消防局特搜大隊，搭乘大型機具在佛祖路找受困民眾，發現一隻狗受困洪流中，搜救員嘗試將狗叫上車，隨即將狗救起，暫時取名「168」，送至志工隊。如今「168」已更名為Moka，約3歲的19公斤健康男生，由搜救員認養。

該名搜救員的姊姊分享Moka近況，她表示，Moka由弟弟帶回家，「我弟在的時候，眼裡只有我弟，他不在家的時候，才會找別人撒嬌」，目前Moka跟家裡的柴犬佐助也能和平相處。

「Moka以前應該是浪浪，分離焦慮的情況滿嚴重的」，她表示，Moka沒人陪伴的時候會大搞破壞，所以當家人都去上班，Moka就由她的父親照顧，她休假時就由她照顧兩隻狗，「有人陪的時候，Moka就很穩定，而且超級黏人，超愛撒嬌，可愛到不行」。

她表示，她的弟弟個性比較低調，Moka的照片影片都只PO在個人IG，目前沒有打算幫Moka設粉專，她偶爾會放一些訊息，讓關心的網友知道。她的弟弟非常感謝大眾關愛Moka，也收到很多物資，但是量太多了，所以把一些物資分享給朋友，希望大家把愛心轉到其他需要幫助的人事物，不用再寄物資。

其他網友表示，「Moka爭取到自己的幸福」、「看到是搜救員收養的，好開心」、「信Moka在你們的關愛與指導下，很快就會融入你們家的生活」、「謝謝給Moka一個重生的機會」、「應該是最讓人溫暖的脆文」。

商品推薦