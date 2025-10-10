光復災犬「168」最終由高雄搜救員收編 黏人愛撒嬌眼裡只有他
還記得在花蓮縣光復鄉佛祖街獲救的流浪犬「168」嗎？他與救命恩人、高雄市搜救員的互動感動不少人，一度傳出由該名搜救員的友人收編，改名「Moka」。不過，他的姊姊在Threads分享Moka與家裡另一隻柴犬「佐助」的互動，確定Moka成為搜救員的「家人」。該篇分享文獲得近萬個讚，網友對於Moka得到幸福都直呼感動。
日前協助花蓮救災的高雄市消防局特搜大隊，搭乘大型機具在佛祖路找受困民眾，發現一隻狗受困洪流中，搜救員嘗試將狗叫上車，隨即將狗救起，暫時取名「168」，送至志工隊。如今「168」已更名為Moka，約3歲的19公斤健康男生，由搜救員認養。
該名搜救員的姊姊分享Moka近況，她表示，Moka由弟弟帶回家，「我弟在的時候，眼裡只有我弟，他不在家的時候，才會找別人撒嬌」，目前Moka跟家裡的柴犬佐助也能和平相處。
「Moka以前應該是浪浪，分離焦慮的情況滿嚴重的」，她表示，Moka沒人陪伴的時候會大搞破壞，所以當家人都去上班，Moka就由她的父親照顧，她休假時就由她照顧兩隻狗，「有人陪的時候，Moka就很穩定，而且超級黏人，超愛撒嬌，可愛到不行」。
她表示，她的弟弟個性比較低調，Moka的照片影片都只PO在個人IG，目前沒有打算幫Moka設粉專，她偶爾會放一些訊息，讓關心的網友知道。她的弟弟非常感謝大眾關愛Moka，也收到很多物資，但是量太多了，所以把一些物資分享給朋友，希望大家把愛心轉到其他需要幫助的人事物，不用再寄物資。
其他網友表示，「Moka爭取到自己的幸福」、「看到是搜救員收養的，好開心」、「信Moka在你們的關愛與指導下，很快就會融入你們家的生活」、「謝謝給Moka一個重生的機會」、「應該是最讓人溫暖的脆文」。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言