快訊

獨／鏟子超人真的會飛！新加坡人自購機票來救災：台灣是第二個家

國慶大會流程一次看！威廉波特冠軍隊亮相、雷虎5機衝場

諾貝爾和平獎揭曉在即！川普：歐巴馬什麼也沒做就得獎了

光復災犬「168」最終由高雄搜救員收編 黏人愛撒嬌眼裡只有他

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
光復鄉洪災獲救的流浪犬「168」，已更名「Moka」，由救命恩人、高雄搜救員收編。圖／取自Threads「juttababy」
光復鄉洪災獲救的流浪犬「168」，已更名「Moka」，由救命恩人、高雄搜救員收編。圖／取自Threads「juttababy」

還記得在花蓮縣光復鄉佛祖街獲救的流浪犬「168」嗎？他與救命恩人、高雄市搜救員的互動感動不少人，一度傳出由該名搜救員的友人收編，改名「Moka」。不過，他的姊姊在Threads分享Moka與家裡另一隻柴犬「佐助」的互動，確定Moka成為搜救員的「家人」。該篇分享文獲得近萬個讚，網友對於Moka得到幸福都直呼感動。

日前協助花蓮救災的高雄市消防局特搜大隊，搭乘大型機具在佛祖路找受困民眾，發現一隻狗受困洪流中，搜救員嘗試將狗叫上車，隨即將狗救起，暫時取名「168」，送至志工隊。如今「168」已更名為Moka，約3歲的19公斤健康男生，由搜救員認養。

該名搜救員的姊姊分享Moka近況，她表示，Moka由弟弟帶回家，「我弟在的時候，眼裡只有我弟，他不在家的時候，才會找別人撒嬌」，目前Moka跟家裡的柴犬佐助也能和平相處。

「Moka以前應該是浪浪，分離焦慮的情況滿嚴重的」，她表示，Moka沒人陪伴的時候會大搞破壞，所以當家人都去上班，Moka就由她的父親照顧，她休假時就由她照顧兩隻狗，「有人陪的時候，Moka就很穩定，而且超級黏人，超愛撒嬌，可愛到不行」。

她表示，她的弟弟個性比較低調，Moka的照片影片都只PO在個人IG，目前沒有打算幫Moka設粉專，她偶爾會放一些訊息，讓關心的網友知道。她的弟弟非常感謝大眾關愛Moka，也收到很多物資，但是量太多了，所以把一些物資分享給朋友，希望大家把愛心轉到其他需要幫助的人事物，不用再寄物資。

其他網友表示，「Moka爭取到自己的幸福」、「看到是搜救員收養的，好開心」、「信Moka在你們的關愛與指導下，很快就會融入你們家的生活」、「謝謝給Moka一個重生的機會」、「應該是最讓人溫暖的脆文」。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

37歲男子鼻頭角公園潛水失蹤 陸海空全力搜救

光復災犬「168」有好結局 改名「Moka」由搜救員友人收編

花蓮洪災第8天搜救無進展！佛祖街失聯者房屋全拆仍無人影

hololive Kronii聊《火影忍者》 嘴力全開狂噴小櫻

相關新聞

光復災犬「168」最終由高雄搜救員收編 黏人愛撒嬌眼裡只有他

還記得在花蓮縣光復鄉佛祖街獲救的流浪犬「168」嗎？他與救命恩人、高雄市搜救員的互動感動不少人，一度傳出由該名搜救員的友...

影／台南特搜拂曉前往花蓮災區 不放棄任何一線希望

因應馬太鞍溪堰塞湖災害造成花蓮縣受災嚴重，台南市特種搜救隊應中央編排，今天拂曉出發再次投入災區搜救工作，投入第一線任務；...

衛福部10日起災區志工分3類對象提供保險資源 自發性志工設保單專區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，挖土機行老闆林鴻森日前前往當地協助救災，卻因感染不幸身亡，如今被爆出他沒有保險，引發討論。衛...

曾救出受困6歲女童小沂 屏縣消防特搜大隊今再前往花蓮救災

屏東縣消防局特搜大隊日前在花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災中，成功救出受困的6歲女童小沂，全國矚目。屏東縣消防局今日再度出動，包...

備役替代役勤務召集助花蓮重建 內政部：若未報到可罰20萬、處2年徒刑

為因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，內政部啟動備役替代役勤務召集，統計至10月8日已動員1580人次救災人力。內政部役政司長沈...

百萬志工保險未納鏟子超人 賑災基金會自有基金支付

救災超人有保險了！桃園市挖土機行老闆林鴻森救災時受傷、引發敗血症死亡，引起全台關注志工保險問題。中央前進協調所表示，將為志工投保意外事故險，以徵調的重機械業者為優先，也包括徵調的技術人員、醫療志工、接受分流的鏟子超人等，最高保額100萬元。衛福部主秘劉玉娟今天稱志工意外保險由善款支付，賑災基金會再次出面釐清，志工保險並非由善款支應，而是使用「自有基金」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。