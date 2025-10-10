影／台南特搜拂曉前往花蓮災區 不放棄任何一線希望

因應馬太鞍溪堰塞湖災害造成花蓮縣受災嚴重，台南市特種搜救隊應中央編排，今天拂曉出發再次投入災區搜救工作，投入第一線任務；搜救隊員說「不放棄任何一線希望」。

台南市消防局指出，這次共調派7輛救災車輛、17名特搜人員、1名醫師、3名護理師、1名獸醫師、2名重機器司機，共24人，以及1隻搜救犬（NINA）及無人機、沙灘越野車、300型怪手，再次前進花蓮災區，投入第一線任務。

消防局長李明峯指出，出動隊員皆為受過消防署高強度專業重型搜救隊認證人員，裝備包含高解析無人機，並搭配經驗豐富的搜救犬（NINA），以提高搜尋效率與準確度，期待完成救援任務，讓民眾安心。

總統賴清德近日指示各縣市特搜隊伍，不可放棄任何一線希望，接續投入搜索任務，為受災民眾帶來希望與力量，並要求特搜隊以確保自身安全為前提，加強災區的失聯民眾搜尋，並編排輪次，期發揮最有效的戰力。

「同島一命」台南市長黃偉哲表示，台灣上的人民命運與共、生死相連，台南市特搜隊不能置身事外，並以最堅定的信念、最專業的技術，全力協助花蓮失聯民眾搜尋，無論多困難的環境，都不會放棄任何一位失聯民眾。

