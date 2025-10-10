快訊

國慶連假重回夏天！5縣市熱爆 下周六迎東北季風大降溫

環太平洋地震帶最活躍 全世界超過8成地震都在這

輝達用地「新新併」成攻防焦點 北市府不同意變更主體擬與新壽解約

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南特搜拂曉前往花蓮災區 不放棄任何一線希望

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市特種搜救隊應中央編排，今天拂曉出發再次投入災區搜救工作，投入第一線任務。圖／讀者提供
台南市特種搜救隊應中央編排，今天拂曉出發再次投入災區搜救工作，投入第一線任務。圖／讀者提供

因應馬太鞍溪堰塞湖災害造成花蓮縣受災嚴重，台南市特種搜救隊應中央編排，今天拂曉出發再次投入災區搜救工作，投入第一線任務；搜救隊員說「不放棄任何一線希望」。

台南市消防局指出，這次共調派7輛救災車輛、17名特搜人員、1名醫師、3名護理師、1名獸醫師、2名重機器司機，共24人，以及1隻搜救犬（NINA）及無人機、沙灘越野車、300型怪手，再次前進花蓮災區，投入第一線任務。

消防局長李明峯指出，出動隊員皆為受過消防署高強度專業重型搜救隊認證人員，裝備包含高解析無人機，並搭配經驗豐富的搜救犬（NINA），以提高搜尋效率與準確度，期待完成救援任務，讓民眾安心。

總統賴清德近日指示各縣市特搜隊伍，不可放棄任何一線希望，接續投入搜索任務，為受災民眾帶來希望與力量，並要求特搜隊以確保自身安全為前提，加強災區的失聯民眾搜尋，並編排輪次，期發揮最有效的戰力。

「同島一命」台南市長黃偉哲表示，台灣上的人民命運與共、生死相連，台南市特搜隊不能置身事外，並以最堅定的信念、最專業的技術，全力協助花蓮失聯民眾搜尋，無論多困難的環境，都不會放棄任何一位失聯民眾。

這次出勤領犬員游韋翰並搭配經驗豐富的搜救犬NINA（拉不拉多），以提高搜尋效率與準確度，期待完成救援任務。圖／讀者提供
這次出勤領犬員游韋翰並搭配經驗豐富的搜救犬NINA（拉不拉多），以提高搜尋效率與準確度，期待完成救援任務。圖／讀者提供
消防局指出，這次共調派7輛救災車輛、17名特搜人員、1名醫師、3名護理師、1名獸醫師、2名重機器司機，共24人，以及1隻搜救犬（NINA）等。圖／讀者提供
消防局指出，這次共調派7輛救災車輛、17名特搜人員、1名醫師、3名護理師、1名獸醫師、2名重機器司機，共24人，以及1隻搜救犬（NINA）等。圖／讀者提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

韓女星尹到怡中秋連假親赴花蓮光復鏟泥　被現場畫面感動：想哭

花蓮消防局更新光復市區避難圖 確保連假志工安全

備役替代役勤務召集助花蓮重建 內政部：若未報到可罰20萬、處2年徒刑

花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位連9天無變化 持續紅色警戒

相關新聞

影／台南特搜拂曉前往花蓮災區 不放棄任何一線希望

因應馬太鞍溪堰塞湖災害造成花蓮縣受災嚴重，台南市特種搜救隊應中央編排，今天拂曉出發再次投入災區搜救工作，投入第一線任務；...

衛福部10日起災區志工分3類對象提供保險資源 自發性志工設保單專區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，挖土機行老闆林鴻森日前前往當地協助救災，卻因感染不幸身亡，如今被爆出他沒有保險，引發討論。衛...

曾救出受困6歲女童小沂 屏縣消防特搜大隊今再前往花蓮救災

屏東縣消防局特搜大隊日前在花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災中，成功救出受困的6歲女童小沂，全國矚目。屏東縣消防局今日再度出動，包...

備役替代役勤務召集助花蓮重建 內政部：若未報到可罰20萬、處2年徒刑

為因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，內政部啟動備役替代役勤務召集，統計至10月8日已動員1580人次救災人力。內政部役政司長沈...

百萬志工保險未納鏟子超人 賑災基金會自有基金支付

救災超人有保險了！桃園市挖土機行老闆林鴻森救災時受傷、引發敗血症死亡，引起全台關注志工保險問題。中央前進協調所表示，將為志工投保意外事故險，以徵調的重機械業者為優先，也包括徵調的技術人員、醫療志工、接受分流的鏟子超人等，最高保額100萬元。衛福部主秘劉玉娟今天稱志工意外保險由善款支付，賑災基金會再次出面釐清，志工保險並非由善款支應，而是使用「自有基金」。

花蓮災情慘重…內政部與12縣市推「原民特搜隊」 最快年底招募

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情重創光復鄉，內政部今部務會報安排消防署報告「原民特搜隊建置推動規畫」，內政部長劉世芳表示，將會針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。