衛福部10日起災區志工分3類對象提供保險資源 自發性志工設保單專區

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
花蓮光復鄉仍有不少志工前進災區協助救災。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉仍有不少志工前進災區協助救災。記者王思慧／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，挖土機行老闆林鴻森日前前往當地協助救災，卻因感染不幸身亡，如今被爆出他沒有保險，引發討論。衛福部社工司今宣布，明天開始將提供志工保險，共分3類對象依「災害防救法」、「志願服務法」等法源提供保險資源。其中，自發性赴花蓮賑災的民眾，衛福部提供金管會統整的保單資源，建議民眾自行投保保險。

衛福部社工司長蘇昭如說，衛福部10日開始啟動志工保險機制，積極思考如何符合實務可行性及法規規定，第一類志工是依災害防救法32條規定，各級政府調度人員參與災害防救，得為其保險，針對這類被指派參與災害防救的志工，經金管會協調保險公司，提出團體險方案，規畫以每3日為單位投保，每人保額為100萬元，衛福部擔任要保人統一辦理，相關經費由賑災基金會協助。

蘇昭如舉例，第一類志工，包括社工師公會協助媒合赴當地協助的社工師，以及醫事司媒合的醫事人員，重機械相關單位動員的志工人員等。至於，第二類志工，則是依「志願服務法」備案志工，這些志工被所屬單位指派至花蓮救災時，會由各志願服務單位，依規定為所屬志工辦理意外事故保險，而第三類自發性前往災區協助的民眾，則建議依自我需求，自行投保「一般傷害保險附加醫療保險」。

蘇昭如表示，感謝全國民眾熱心至災區協助，這是本次災害重建進度推進的重要原因，衛福部給予肯定，對於自發前往、不屬於第一、第二類由相關單位動員的志工，衛福部提供個醫療站免費就醫、接種流感、肺炎、破傷風疫苗等資源，為關注志工安全，讓志工更健康服務，建議志工可至金管會專區投保保險，保費金額並不高，因人員來來去去，有需求者再投保，可避免資源浪費。

自發性前往災區協助民眾可參考保單網址如下：https://reurl.cc/OmOaby，民眾如有疑問或需進一步協助，可撥打1957福利諮詢專線洽詢，服務時間為每日上午8時至晚上10時。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 衛福部 志工

延伸閱讀

農業部擴大花蓮災區服務 13日起鳳林設農民服務站

籃球／政大領隊姜豐年捐100萬挺花蓮 指定花蓮子弟林彥廷擔任統籌

老 SAAB 泡泥水也要救！ SAAB 總代理商富奔光復災區 只為「讓回憶重新發動」

政院通過增列250億特別預算 針對花蓮災後重建

相關新聞

衛福部10日起災區志工分3類對象提供保險資源 自發性志工設保單專區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，挖土機行老闆林鴻森日前前往當地協助救災，卻因感染不幸身亡，如今被爆出他沒有保險，引發討論。衛...

曾救出受困6歲女童小沂 屏縣消防特搜大隊今再前往花蓮救災

屏東縣消防局特搜大隊日前在花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災中，成功救出受困的6歲女童小沂，全國矚目。屏東縣消防局今日再度出動，包...

備役替代役勤務召集助花蓮重建 內政部：若未報到可罰20萬、處2年徒刑

為因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，內政部啟動備役替代役勤務召集，統計至10月8日已動員1580人次救災人力。內政部役政司長沈...

百萬志工保險未納鏟子超人 賑災基金會自有基金支付

救災超人有保險了！桃園市挖土機行老闆林鴻森救災時受傷、引發敗血症死亡，引起全台關注志工保險問題。中央前進協調所表示，將為志工投保意外事故險，以徵調的重機械業者為優先，也包括徵調的技術人員、醫療志工、接受分流的鏟子超人等，最高保額100萬元。衛福部主秘劉玉娟今天稱志工意外保險由善款支付，賑災基金會再次出面釐清，志工保險並非由善款支應，而是使用「自有基金」。

花蓮災情慘重…內政部與12縣市推「原民特搜隊」 最快年底招募

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情重創光復鄉，內政部今部務會報安排消防署報告「原民特搜隊建置推動規畫」，內政部長劉世芳表示，將會針對...

雙十連假前夕 嚴德發再度探視馬太鞍溪受災榮民榮眷

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復地區嚴重災情，退輔會表示，退輔會主委嚴德發在雙十節連假前夕再度走訪光復鄉，慰問受災榮民眷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。