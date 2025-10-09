衛福部10日起災區志工分3類對象提供保險資源 自發性志工設保單專區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，挖土機行老闆林鴻森日前前往當地協助救災，卻因感染不幸身亡，如今被爆出他沒有保險，引發討論。衛福部社工司今宣布，明天開始將提供志工保險，共分3類對象依「災害防救法」、「志願服務法」等法源提供保險資源。其中，自發性赴花蓮賑災的民眾，衛福部提供金管會統整的保單資源，建議民眾自行投保保險。

衛福部社工司長蘇昭如說，衛福部10日開始啟動志工保險機制，積極思考如何符合實務可行性及法規規定，第一類志工是依災害防救法32條規定，各級政府調度人員參與災害防救，得為其保險，針對這類被指派參與災害防救的志工，經金管會協調保險公司，提出團體險方案，規畫以每3日為單位投保，每人保額為100萬元，衛福部擔任要保人統一辦理，相關經費由賑災基金會協助。

蘇昭如舉例，第一類志工，包括社工師公會協助媒合赴當地協助的社工師，以及醫事司媒合的醫事人員，重機械相關單位動員的志工人員等。至於，第二類志工，則是依「志願服務法」備案志工，這些志工被所屬單位指派至花蓮救災時，會由各志願服務單位，依規定為所屬志工辦理意外事故保險，而第三類自發性前往災區協助的民眾，則建議依自我需求，自行投保「一般傷害保險附加醫療保險」。

蘇昭如表示，感謝全國民眾熱心至災區協助，這是本次災害重建進度推進的重要原因，衛福部給予肯定，對於自發前往、不屬於第一、第二類由相關單位動員的志工，衛福部提供個醫療站免費就醫、接種流感、肺炎、破傷風疫苗等資源，為關注志工安全，讓志工更健康服務，建議志工可至金管會專區投保保險，保費金額並不高，因人員來來去去，有需求者再投保，可避免資源浪費。

自發性前往災區協助民眾可參考保單網址如下：https://reurl.cc/OmOaby，民眾如有疑問或需進一步協助，可撥打1957福利諮詢專線洽詢，服務時間為每日上午8時至晚上10時。

