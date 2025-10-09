鏟子超人救災 衛福部提8大自我照顧守則

國慶連假到來，衛福部今天提醒赴花蓮支援的「鏟子超人」，掌握「8大自我照顧守則」，穿著適當裝備、注意飲食和清潔，牢記「涼、補、心」，救災也要防熱傷害，留意身心健康。

花蓮光復鄉遭洪災重創至今，來自各地的「鏟子超人」馳援，但是超人也會受傷、也會累，衛生福利部透過新聞稿提醒，在守護災民的同時，要記得照顧自己。衛福部統整「8大自我照顧守則」。

第一，裝備保護，清理時切勿赤手赤腳、穿拖鞋，以及直接接觸污水、污泥或災害廢棄物，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷。

第二，飲食保護，遭污水侵入的蓄水池，應確實清洗、消毒後再蓄水；食物飲水要煮熟煮沸，食物保存過久或變質（泡過水或解凍過久等）勿再食用。

第三，清潔保護，戶外區域使用市售含氯漂白水稀釋50倍（200cc加10公升水）、居家環境使用稀釋100倍（100cc加10公升水）進行清消；廚具及餐具應煮沸消毒或用10公升清水加40毫升漂白水浸泡30分鐘稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

注意手部清潔，正確洗手；如暫時無法取得清水且手部無明顯髒污，可改用酒精含量75%的乾洗手液清潔雙手。

特別要注意的是炎熱天氣，衛福部強調，應謹記「涼、補、心」預防熱傷害3字訣，涼爽環境（穿著淺色透氣衣物、使用電扇空調、前往陰涼處）、補充足夠水分（不要等到口渴才喝水，補充含電解質的水），以及提高警覺心（留意高溫警訊及他人熱傷害徵兆，若有嚴重症狀應立即就醫或撥打119）。

另外，注意心理照護與善用社會支持。衛福部表示，要認識壓力反應、適時表達情緒、界定自己的能力與角色，並定期自我檢視、避免救世主心態，肯定自己的努力與貢獻；與其他志工保持聯繫、分享經驗、接受正向語言鼓勵，並且尊重多元文化、保持同理心。

商品推薦