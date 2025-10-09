農業部擴大花蓮災區服務 13日起鳳林設農民服務站

農業部今天晚間宣布，13至17日，將在鳳榮地區農會開設「農民服務站」，擴大花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災區服務。

農業部發布新聞稿，馬太鞍溪堰塞湖致災，為協助花蓮災區農民度過難關，先前已派員進駐位於光復鄉的行政院一站式服務平台。

農業部說明，這次災情造成台9線公路因馬太鞍溪橋沖毀而中斷，導致鳳林鎮與光復鄉往返不易，農業部長陳駿季特別指示農糧署，於13日至17日、上午8時至下午5時，在鳳榮地區農會開設「農民服務站」，派駐專人提供鳳林鎮農民面對面諮詢及申請服務。

農業部統計，農業部派員進駐行政院於颱風樺加沙災後一站式服務平台，至9日下午5時，已受理358件申請案，主要包括農地重建復原補助、農機具補助、專案休耕、補發農會存摺及貸款展延等。

圖／取自農業部官網

