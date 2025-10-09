發放慰問金給光復鄉大華村民？台糖澄清：非事實

快訊

中央社／ 台北9日電

網傳台糖公司將發放花蓮光復鄉大華村民慰問金，台糖澄清，此訊息非事實，台糖並未發放現金或慰問金，亦未授權任何單位或個人辦理相關作業，籲請民眾勿輕信或轉傳，避免受騙及誤解。

台糖今天透過新聞稿表示，自花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災發生後，位處災區的光復糖廠，已化身為救災指揮所及物資調度中心外，同時釋地堆土方及安置災民，另無償每日供水支援及24小時個人盥洗等，積極協助地方救災與復原。

台糖表示，投入救災是以提供物資、場地及人力支援為主，未發放現金或慰問金，亦未授權任何單位或個人辦理通知或發放作業。民眾如接獲可疑訊息，請先查證或洽台糖客服專線0800-026-168，避免受騙及涉不實訊息擴散。

相關新聞

衛福部10日起災區志工分3類對象提供保險資源 自發性志工設保單專區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，挖土機行老闆林鴻森日前前往當地協助救災，卻因感染不幸身亡，如今被爆出他沒有保險，引發討論。衛...

曾救出受困6歲女童小沂 屏縣消防特搜大隊今再前往花蓮救災

屏東縣消防局特搜大隊日前在花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災中，成功救出受困的6歲女童小沂，全國矚目。屏東縣消防局今日再度出動，包...

備役替代役勤務召集助花蓮重建 內政部：若未報到可罰20萬、處2年徒刑

為因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，內政部啟動備役替代役勤務召集，統計至10月8日已動員1580人次救災人力。內政部役政司長沈...

百萬志工保險未納鏟子超人 賑災基金會自有基金支付

救災超人有保險了！桃園市挖土機行老闆林鴻森救災時受傷、引發敗血症死亡，引起全台關注志工保險問題。中央前進協調所表示，將為志工投保意外事故險，以徵調的重機械業者為優先，也包括徵調的技術人員、醫療志工、接受分流的鏟子超人等，最高保額100萬元。衛福部主秘劉玉娟今天稱志工意外保險由善款支付，賑災基金會再次出面釐清，志工保險並非由善款支應，而是使用「自有基金」。

花蓮災情慘重…內政部與12縣市推「原民特搜隊」 最快年底招募

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情重創光復鄉，內政部今部務會報安排消防署報告「原民特搜隊建置推動規畫」，內政部長劉世芳表示，將會針對...

雙十連假前夕 嚴德發再度探視馬太鞍溪受災榮民榮眷

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復地區嚴重災情，退輔會表示，退輔會主委嚴德發在雙十節連假前夕再度走訪光復鄉，慰問受災榮民眷，...

