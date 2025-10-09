發放慰問金給光復鄉大華村民？台糖澄清：非事實

網傳台糖公司將發放花蓮光復鄉大華村民慰問金，台糖澄清，此訊息非事實，台糖並未發放現金或慰問金，亦未授權任何單位或個人辦理相關作業，籲請民眾勿輕信或轉傳，避免受騙及誤解。

台糖今天透過新聞稿表示，自花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災發生後，位處災區的光復糖廠，已化身為救災指揮所及物資調度中心外，同時釋地堆土方及安置災民，另無償每日供水支援及24小時個人盥洗等，積極協助地方救災與復原。

台糖表示，投入救災是以提供物資、場地及人力支援為主，未發放現金或慰問金，亦未授權任何單位或個人辦理通知或發放作業。民眾如接獲可疑訊息，請先查證或洽台糖客服專線0800-026-168，避免受騙及涉不實訊息擴散。

