發放慰問金給光復鄉大華村民？台糖澄清：非事實
網傳台糖公司將發放花蓮光復鄉大華村民慰問金，台糖澄清，此訊息非事實，台糖並未發放現金或慰問金，亦未授權任何單位或個人辦理相關作業，籲請民眾勿輕信或轉傳，避免受騙及誤解。
台糖今天透過新聞稿表示，自花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災發生後，位處災區的光復糖廠，已化身為救災指揮所及物資調度中心外，同時釋地堆土方及安置災民，另無償每日供水支援及24小時個人盥洗等，積極協助地方救災與復原。
台糖表示，投入救災是以提供物資、場地及人力支援為主，未發放現金或慰問金，亦未授權任何單位或個人辦理通知或發放作業。民眾如接獲可疑訊息，請先查證或洽台糖客服專線0800-026-168，避免受騙及涉不實訊息擴散。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言