保險業首家 凱基人壽提供花蓮志工意外保障

凱基人壽今天宣布跟衛福部合作，自10月10日起推出花蓮光復鄉援助志工團體保險，凡經行政院所轄各部會調動前來協助的機具操作員、駕駛等志工，就可獲得新台幣100萬元的意外身故與意外失能保障，為國內保險業首家提供花蓮光復鄉志工意外保障的業者。

凱基人壽今晚發布新聞稿，保單方案設計以公益回饋為核心，由衛福部擔任要保人，凡經行政院所轄各部會調動前來協助接受調度的機具操作員、駕駛等志工，以及中央前進協調所招募的志工，就可獲得100萬元的意外身故及意外失能保障，確保所有志工在服務期間均能獲得保障。

凱基人壽指出，透過這項措施，希望以具體行動實踐金管會的「金融大回饋」政策核心精神。

凱基人壽總經理郭瑜玲指出，這次樺加沙颱風重創花蓮，凱基人壽第一時間啟動關懷措施，包括快速理賠、住院預付金以及提供身故及受傷住院保戶關懷慰問金，並由在地業務團隊偕同公益單位投入志工服務，現在更考量花蓮光復鄉志工在第一線協助災後復原，希望藉由此創新措施，減輕志工與其家屬憂慮，讓志工能更加安心投入重建工作。

凱基人壽已連續9年與花蓮縣政府合作提供微型保險，已提供約7萬2000人次符合資格的花蓮縣弱勢族群，享有基本保障，擴大社會安全防護網。

