快訊

美股早盤／3大指數平盤波動！市場沒等到鮑爾給線索 只能期盼企業財報

保險業首家 凱基人壽提供花蓮志工意外保障

中央社／ 台北9日電

凱基人壽今天宣布跟衛福部合作，自10月10日起推出花蓮光復鄉援助志工團體保險，凡經行政院所轄各部會調動前來協助的機具操作員、駕駛等志工，就可獲得新台幣100萬元的意外身故與意外失能保障，為國內保險業首家提供花蓮光復鄉志工意外保障的業者。

凱基人壽今晚發布新聞稿，保單方案設計以公益回饋為核心，由衛福部擔任要保人，凡經行政院所轄各部會調動前來協助接受調度的機具操作員、駕駛等志工，以及中央前進協調所招募的志工，就可獲得100萬元的意外身故及意外失能保障，確保所有志工在服務期間均能獲得保障。

凱基人壽指出，透過這項措施，希望以具體行動實踐金管會的「金融大回饋」政策核心精神。

凱基人壽總經理郭瑜玲指出，這次樺加沙颱風重創花蓮，凱基人壽第一時間啟動關懷措施，包括快速理賠、住院預付金以及提供身故及受傷住院保戶關懷慰問金，並由在地業務團隊偕同公益單位投入志工服務，現在更考量花蓮光復鄉志工在第一線協助災後復原，希望藉由此創新措施，減輕志工與其家屬憂慮，讓志工能更加安心投入重建工作。

凱基人壽已連續9年與花蓮縣政府合作提供微型保險，已提供約7萬2000人次符合資格的花蓮縣弱勢族群，享有基本保障，擴大社會安全防護網。

堰塞湖 馬太鞍溪 凱基人壽 光復鄉 保險

延伸閱讀

韓女星尹到怡中秋連假親赴花蓮光復鏟泥　被現場畫面感動：想哭

花蓮消防局更新光復市區避難圖 確保連假志工安全

備役替代役勤務召集助花蓮重建 內政部：若未報到可罰20萬、處2年徒刑

花蓮光復鄉是否遷村？劉世芳：台糖有提供地點給災民做中繼屋

相關新聞

衛福部10日起災區志工分3類對象提供保險資源 自發性志工設保單專區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，挖土機行老闆林鴻森日前前往當地協助救災，卻因感染不幸身亡，如今被爆出他沒有保險，引發討論。衛...

曾救出受困6歲女童小沂 屏縣消防特搜大隊今再前往花蓮救災

屏東縣消防局特搜大隊日前在花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災中，成功救出受困的6歲女童小沂，全國矚目。屏東縣消防局今日再度出動，包...

備役替代役勤務召集助花蓮重建 內政部：若未報到可罰20萬、處2年徒刑

為因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，內政部啟動備役替代役勤務召集，統計至10月8日已動員1580人次救災人力。內政部役政司長沈...

百萬志工保險未納鏟子超人 賑災基金會自有基金支付

救災超人有保險了！桃園市挖土機行老闆林鴻森救災時受傷、引發敗血症死亡，引起全台關注志工保險問題。中央前進協調所表示，將為志工投保意外事故險，以徵調的重機械業者為優先，也包括徵調的技術人員、醫療志工、接受分流的鏟子超人等，最高保額100萬元。衛福部主秘劉玉娟今天稱志工意外保險由善款支付，賑災基金會再次出面釐清，志工保險並非由善款支應，而是使用「自有基金」。

花蓮災情慘重…內政部與12縣市推「原民特搜隊」 最快年底招募

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情重創光復鄉，內政部今部務會報安排消防署報告「原民特搜隊建置推動規畫」，內政部長劉世芳表示，將會針對...

雙十連假前夕 嚴德發再度探視馬太鞍溪受災榮民榮眷

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復地區嚴重災情，退輔會表示，退輔會主委嚴德發在雙十節連假前夕再度走訪光復鄉，慰問受災榮民眷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。