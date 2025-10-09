曾救出受困6歲女童小沂 屏縣消防特搜大隊今再前往花蓮救災
屏東縣消防局特搜大隊日前在花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災中，成功救出受困的6歲女童小沂，全國矚目。屏東縣消防局今日再度出動，包括人員、機具設備及搜救犬前往花蓮縣光復鄉災區支援搜尋作業，希望協尋到剩下的失聯者。
花蓮洪災迄今共造成19死、5失聯；屏東縣消防局特搜大隊今天下午4點整裝完畢後，再度前往花蓮縣光復鄉災區支援搜尋作業，共出動了5車、13名搜救人員及搜救犬「Chubby」，並攜帶水域救援、繩索救助及空拍機等專業裝備。
消防局表示，總統賴清德5日視察花蓮縣光復鄉災區時，指示中央及地方搜救單位務必全力搜尋、分秒必爭，全國各地消防搜救能量要協助加速搜尋行動。縣府立即指示工務處協調大型機具，配合特搜大隊支援花蓮地區執行搜尋救任務。
屏東縣特搜大隊在馬太鞍溪堰塞湖潰堤導致光復鄉嚴重洪災後，於第一時間9月23日緊急出動，連續奮戰了4天3夜，成功救出64名受困民眾，並於26日階段性任務完成後返隊。
