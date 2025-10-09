快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部表示，已核定花蓮縣政府啟動替代役備役役男勤務召集，自10月13日至17日及自10月20日至24日分二梯次辦理，每梯次召集120人，共計240位備役役男投入協助災後復原工作。圖／內政部提供
為因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，內政部啟動備役替代役勤務召集，統計至10月8日已動員1580人次救災人力。內政部役政司長沈哲芳表示，若備役役男未報到，可依現行「替代役實施條例」第52條規定，針對不就職役或擅離職役處置，可處20萬元以下罰金，或處2年以下有期徒刑。

內政部今部務會報安排替代役訓練及管理中心報告「替代役役男支援協助馬太鞍溪堰塞湖專案防救災情形及精進措施案」。內政部長劉世芳表示，這次因應馬太鞍溪堰塞湖災情，內政部第一時間跨區動員現役替代役，並啟動備役替代役勤務召集，統計至10月8日已動員1580人次救災人力，讓受災地區早日恢復原貌。

內政部說明，自9月24日起，首次啟動跨縣市調度替代役支援機制，分批調派各直轄市、縣（市）政府及替代役訓練班役男前往花蓮光復鄉支援災後復原任務，役男化身鏟子超人，協助當地民眾清淤、清理家園與校園，並協助收容安置、物資發送、志工引導等工作。

內政部表示，這次馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重，已核定花蓮縣政府啟動替代役備役役男勤務召集，自10月13日至17日及自10月20日至24日分二梯次辦理，每梯次召集120人，共計240位備役役男投入協助災後復原工作。現役役男部分，同時採輪替方式，由不同縣市役男分批投入支援，擴大花蓮復原重建動能。

媒體詢問若備役役男未依規定報到會如何處置，沈哲芳則說，現階段是依照替代役實施條例第52條規定，針對「不就職役或擅離職役」處置，但累計時間必須超過七日，對於即時時效有所欠缺，因此比照後備軍人勤務召集等相關法規，勤務召集違規刑責為3年以下，演習召集為1年以下，此草案已送至行政院研商，也有立委提出修正案，盼盡快通過以完善備役召集的法規。

為因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，內政部啟動備役替代役勤務召集，統計至10月8日已動員1580人次救災人力。圖／內政部提供
馬太鞍溪便道明天通車 有人喊方便、也有人擔心道路安全

花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位連9天無變化 持續紅色警戒

花蓮洪災家戶慰助金已撥款530件 國慶連假不打烊續受理

馬太鞍溪堰塞湖溢流致受損車輛報廢登記 最高補貼5萬元

花蓮光復鄉是否遷村？劉世芳：台糖有提供地點給災民做中繼屋

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情重創光復鄉，是否遷村備受外界關注？內政部長劉世芳今表示，目前仍在蒐集意見中，有許多長者不願意離開，...

備役替代役勤務召集助花蓮重建 內政部：若未報到可罰20萬、處2年徒刑

為因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，內政部啟動備役替代役勤務召集，統計至10月8日已動員1580人次救災人力。內政部役政司長沈...

百萬志工保險未納鏟子超人 賑災基金會自有基金支付

救災超人有保險了！桃園市挖土機行老闆林鴻森救災時受傷、引發敗血症死亡，引起全台關注志工保險問題。中央前進協調所表示，將為志工投保意外事故險，以徵調的重機械業者為優先，也包括徵調的技術人員、醫療志工、接受分流的鏟子超人等，最高保額100萬元。衛福部主秘劉玉娟今天稱志工意外保險由善款支付，賑災基金會再次出面釐清，志工保險並非由善款支應，而是使用「自有基金」。

花蓮災情慘重…內政部與12縣市推「原民特搜隊」 最快年底招募

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情重創光復鄉，內政部今部務會報安排消防署報告「原民特搜隊建置推動規畫」，內政部長劉世芳表示，將會針對...

雙十連假前夕 嚴德發再度探視馬太鞍溪受災榮民榮眷

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復地區嚴重災情，退輔會表示，退輔會主委嚴德發在雙十節連假前夕再度走訪光復鄉，慰問受災榮民眷，...

花蓮洪災拚復原 季連成：國軍主責清淤、化糞池交由專業處理

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，災後搶救持續。中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天指出，國軍救災部隊主責屋內淤...

