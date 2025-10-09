備役替代役勤務召集助花蓮重建 內政部：若未報到可罰20萬、處2年徒刑
為因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，內政部啟動備役替代役勤務召集，統計至10月8日已動員1580人次救災人力。內政部役政司長沈哲芳表示，若備役役男未報到，可依現行「替代役實施條例」第52條規定，針對不就職役或擅離職役處置，可處20萬元以下罰金，或處2年以下有期徒刑。
內政部今部務會報安排替代役訓練及管理中心報告「替代役役男支援協助馬太鞍溪堰塞湖專案防救災情形及精進措施案」。內政部長劉世芳表示，這次因應馬太鞍溪堰塞湖災情，內政部第一時間跨區動員現役替代役，並啟動備役替代役勤務召集，統計至10月8日已動員1580人次救災人力，讓受災地區早日恢復原貌。
內政部說明，自9月24日起，首次啟動跨縣市調度替代役支援機制，分批調派各直轄市、縣（市）政府及替代役訓練班役男前往花蓮光復鄉支援災後復原任務，役男化身鏟子超人，協助當地民眾清淤、清理家園與校園，並協助收容安置、物資發送、志工引導等工作。
內政部表示，這次馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重，已核定花蓮縣政府啟動替代役備役役男勤務召集，自10月13日至17日及自10月20日至24日分二梯次辦理，每梯次召集120人，共計240位備役役男投入協助災後復原工作。現役役男部分，同時採輪替方式，由不同縣市役男分批投入支援，擴大花蓮復原重建動能。
媒體詢問若備役役男未依規定報到會如何處置，沈哲芳則說，現階段是依照替代役實施條例第52條規定，針對「不就職役或擅離職役」處置，但累計時間必須超過七日，對於即時時效有所欠缺，因此比照後備軍人勤務召集等相關法規，勤務召集違規刑責為3年以下，演習召集為1年以下，此草案已送至行政院研商，也有立委提出修正案，盼盡快通過以完善備役召集的法規。
