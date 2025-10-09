花蓮災情慘重…內政部與12縣市推「原民特搜隊」 最快年底招募

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情重創光復鄉，內政部今部務會報安排消防署報告「原民特搜隊建置推動規畫」。圖／聯合報系資料照

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情重創光復鄉，內政部今部務會報安排消防署報告「原民特搜隊建置推動規畫」，內政部長劉世芳表示，將會針對部落高災害潛勢區，與原住民族委員會及新北、桃園等12縣市一個月內合作推動原民特搜隊，以提升初期救援能量。消防署長蕭煥章表示，年底或明年初開始招募。

劉世芳指出，原民部落多位於偏遠山區，交通不便、地質脆弱，災害發生時常成為孤島地區，亟需強化在地防救災能力，因此消防署與原民會及新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等12個縣市政府，研究應用中程計畫推動成立原民特搜隊規畫。

劉世芳表示，將辦理救援訓練補助裝備器材，如搜救頭盔、救助服、軍刀鋸、拋擲救援器材組及破壞器材等，未來原民特搜隊將配合計畫，導入既有訓練及裝備補助，協助原民特搜隊取得專業初期救援能量。部分縣市如嘉義縣阿里山地區，已有山域搜救義消基礎，將持續精進相關能力並鼓勵在地原民加入，使其成為具備地域特性的原民特搜隊，消防署已規畫於一個月內邀集原民會及12個相關縣市政府研商推動方向。

蕭煥章說明，培訓將針對山區可能遇到的狀況來設計課程，訓練完畢後，甚至可能參與國際救援活動或接受國際教官培訓，目前規畫至少成立12隊，每隊約10人，將在近期與原民會、12個縣市政府討論招募和培訓事宜，預計今年底或明年初開始招募，目前的難處是找到人。

原民會副主委谷縱‧喀勒芳安表示，在全國739個部落中，有446個屬於環境敏感地區，其中188個易形成孤島部落，推動特搜隊將有助於強化部落軟硬體全面的防救災韌性，使族人能做到「在地防救」與「在地防災」。

內政部長劉世芳（中）今主持內政部部務會報會後記者會。記者張曼蘋／攝影
