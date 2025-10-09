雙十連假前夕 嚴德發再度探視馬太鞍溪受災榮民榮眷
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復地區嚴重災情，退輔會表示，退輔會主委嚴德發在雙十節連假前夕再度走訪光復鄉，慰問受災榮民眷，關懷家戶復原、人員生活情形，並且致送慰問金，允諾會持續協助各項災害復原作業，讓榮民榮眷早日恢復穩定生活。
退輔會指出，接連二週中秋及國慶連假前夕，嚴德發均專程前往光復鄉慰問受災榮民眷，並率領花蓮縣榮民服務處完成慰問金致送關懷服務。
退輔會提到，居住在武昌街的受災遺眷蘇阿姨看到嚴德發親自到訪，心眼眶泛紅提到這次風災，房屋一樓均遭洪水淹沒，清淤後家戶空蕩蕩，但仍然樂觀表示「人活著、房子還在就好，家具可以再買」，感謝花蓮縣榮服處不僅平日經常派員訪視，災害發生時更立即關心。
退輔會強調，災害發生前，嚴德發即非常關心榮民眷撤離安置情形；災害發生後，便立即啟動並加碼發放急難慰問金，致力於照顧好榮民眷，希望榮民眷即使遇到危難，都能感受到退輔會的照顧陪伴，退輔會將持續關懷協助各項災後復原作業，陪伴榮民眷早日回復穩定生活。
