花蓮光復鄉是否遷村？劉世芳：台糖有提供地點給災民做中繼屋

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳（中）今主持內政部部務會報會後記者會，受訪時被問及花蓮光復鄉災情，表示現在仍在蒐集意見。記者張曼蘋／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情重創光復鄉，是否遷村備受外界關注？內政部劉世芳今表示，目前仍在蒐集意見中，有許多長者不願意離開，若要做中繼屋，目前台糖有提供地點，但還是要跟災民討論比較好。原民會副主委谷縱‧喀勒芳安則說，「目前沒有所謂遷村議題，族人就是希望能在舊地重建家園。」

劉世芳今主持內政部部務會報會後記者會，受訪時被問及花蓮光復鄉災情表示，現在仍在蒐集意見，針對這89戶，有29戶已清淤完畢，另外有些仍聯絡不到，還在一個個詢問，每個人意見都不太一樣，其中年紀比較大的長者會不願意離開。

劉世芳說，內政部提供多種方案供選擇，中繼、原地重建或異地重建，當然都要經過一段程度的安全評估，都會尊重災民意見，行政院也有一站式服務，會到現場去登記服務，比較容易找到人，否則目前有13個地方是沒有門牌，等待災民主動過來再詢問清楚。若未來想要中繼屋或其他想法，目前台糖有提出來一些地點，但合不合適仍要跟災民一起討論會比較好。

谷縱‧喀勒芳安也說，目前他都進駐在協調所裡，接觸的族人中，到目前為止沒有所謂的遷村議題，族人就是希望能在舊地重建家園，而很多的族人鄉親的大門都被大水沖走，因此會跟國土署合作，先請結構技師做安全評估，第二階段再評估是否要用中繼方式，但這之中希望族人內部也要有很高、很強的共識。

原民會副主委谷縱‧喀勒芳安則說，目前沒有所謂遷村議題，族人就是希望能在舊地重建家園。記者張曼蘋／攝影
