台中「家具超人」送暖再生家具 花蓮洪災阿嬤感動喊：豐年祭來作客！

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局組成「家具超人」隊昨起陸續將整修完成的再生家具送抵災區住戶。圖／台中市環保局
花蓮光復鄉災後復原及家園重建持續進行，台中市環保局組成「家具超人」隊，昨起陸續將整修完成的再生家具送抵災區住戶，展現溫暖與行動力；在武昌街的蘇姓阿嬤相當感動，邀請台中「家具超人」們一定要來花蓮過年或豐年祭作客。

環保局說明，此次支援行動事前即深入調查災區居民實際需求，並透過「寶之林」再生家具平台媒合適用物資。此次運送的物資包含沙發、餐桌、餐椅、電視櫃等生活必需家具，皆為台中市推動「惜物再生」政策下修繕再利用的家具，不僅落實資源循環理念，更在災民需要的時刻送上最及時的協助。

環保局分享，當寶之林家具送達時，居民紛紛向第一線人員表達感謝，住在武昌街的蘇阿嬤感動的說，「房子裡漸漸有了充實與踏實的感覺，謝謝台中人不辭辛勞來幫我們！」並邀請來自台中的「家具超人」們，在家園重建後的過年或豐年祭時一定要再來花蓮作客。

負責整備及運送再生家具前往光復鄉的環保局股長陳明駿說，面對突如其來的重大天然災害，可以感受到當地民眾的辛苦，希望能透過對於災民的協助與支持，讓他們感受到重建的路上並不孤單；台中市政府將持續以實際行動支援災區復建，協助居民早日重建家園。

堰塞湖 馬太鞍溪 環保局 家具

