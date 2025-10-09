花蓮洪災拚復原 季連成：國軍主責清淤、化糞池交由專業處理
馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，災後搶救持續。中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天指出，國軍救災部隊主責屋內淤土清除及道路打通，相關居家環境如水電設施、化糞池清除等為地方權責，將由專業人士處理。
行政院會今天聚焦「馬太鞍溪堰塞湖災後復原情形」，季連成因坐鎮災區，今天透過視訊對外說明災後復原情況。他指出，堰塞湖仍是紅色警戒狀態，若要解除，須待堰塞湖流量平穩、堤防完成修復、河床完成疏濬，以及縣府撤離計畫完備4個要件達成，就會考慮降低警戒。
針對4個要件情況，季連成說明，堰塞湖目前流量為50萬公噸至100萬公噸，相當平穩；堤防部分已修復完成，包括消波塊、太空包、5公尺土堤3道防線，未來將在馬太鞍溪沿岸做永久性的超級堤防，保障居民安全；河床疏濬則持續作業中，希望堰塞湖流下的水量能按疏濬河道走。
他也說，馬太鞍溪便橋預計10月10日下午3時全線開通，能允許5噸以下的車輛通行。
至於撤離計畫，季連成說，花蓮縣府也已提出兩次撤離計畫，正在修正中，待縣府核定後會先做兵棋推演，發現問題就修訂，待災後復原告一段落進行強制撤離等實地演練。
他指出，今天工作重點是光復鄉房屋間小巷清淤、打通側溝、暢通地下排水道，及重災區佛祖街的清淤，「我們已經請軍方全面接管、調整兵力」，前天開始，已重兵進入到佛祖街。
他說明，國軍救災部隊主要清除屋內淤土、打通道，後續居家環境包括私領域設施，水電設施、化糞池清除為地方政府權責，將交由專業人員處理，因此在救災界線上，國軍部隊不會再進到居家私領域，避免干擾民眾生活。
