志工保險由善款付？賑災基金會：自有基金支付、對象不包括鏟子超人

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
賑災基金會督導陳宗良指出，保險對象為使用重機械、醫療人員等，由政府組織性動員的專業志工，而非來來去去的一般志工「鏟子超人」。圖為志工示意圖。圖／賑災基金會提供。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，賑災基金會啟動募款，至今累計29萬筆，共10.9億元善款。昨天爆出賴清德總統所稱將以中央政府預算支應，每人發放災民房屋修繕20萬元，賑災基金會澄清，是由善款支應。衛福部主秘劉玉娟今天稱志工意外保險由善款支付，賑災基金會再次出面釐清，志工保險並非由善款支應，而是使用「自有基金」。

中央前進協調所今天宣布，衛福部擬為專業志工提供保險。外傳也包括鏟子超人。賑災基金會督導陳宗良指出，保險對象為使用重機械、醫療人員等，指政府組織性動員的專業志工，而非來來去去的「鏟子超人」，保費為每人每日1元，一次加保3日，但未設上限，若志工留下時間延長，可再加保，由衛福部統一擔任要保人，相關經費將由衛福部日後向賑災基金會申請。

賑災基金會指出，因志工保險無法直接符合募款目的之災害救助、緊急醫療、復原重建等項目，因此本會將循莫拉克風災、莫蘭蒂風災經驗中專業志工募集與服務方式，該筆保費由賑災基金會「自有資金」支付，並不會動支「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。陳宗良表示，自有基金財源包括民眾「非指定性捐款」等，就是非捐入特定災害事件專案募款的費用。

行政院於10月7日啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平臺，由各部會與賑災基金會等單位派員進駐。日前行政院核定光復7村紅色警戒範圍之1837戶作為主要補助金與慰問金發放對象，經實際深入災區查訪後得知有更多戶數受災，10月7至8日共有超過2000戶辦理申請慰助，基於從優、從寬、從簡原則，將經衛福部及相關單位審認無虞撥款至災民戶頭。

慰助金由衛福部統籌發放，賑災基金會日前合計撥款4億7365萬匯入衛生福利部帳戶，目前已陸續發放中，基金會指出，尚未收到慰助金的受災民眾，請於10月12日前至行政院災後慰助站申請辦理。如果不方便辦理也沒關係，跨部會家訪小組將主動訪查，中間申請文件如果有缺漏或須查核之處，服務站會主動聯繫確認，加速民眾重建家園。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 賑災基金會 鏟子超人

