嚴德發慰問花蓮災區榮民榮眷 致贈急難金盼恢復生活

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，退輔會今天表示，主委嚴德發在雙十節前夕前往光復鄉慰問受災的榮民榮眷，同時加碼發放急難慰問金，並強調退輔會將持續協助各項災害復原作業，讓榮民榮眷早日恢復穩定生活。

國軍退除役官兵輔導委員會下午發布新聞稿指出，嚴德發前往花蓮縣光復鄉慰問馬太鞍溪堰塞湖受災榮民眷，關懷家戶復原、生活等情形，並率領花蓮縣榮民服務處完成慰問金致送關懷服務。

退輔會提到，居住在武昌街的受災遺眷蘇阿姨看到嚴德發到訪，眼眶泛紅提及此次風災，房屋一樓均遭洪水淹沒，清淤後家戶空蕩蕩，但仍樂觀說「人活著、房子還在就好，家具可以再買」，並感謝花蓮縣榮服處平日經常派員訪視，災害發生時更立即關心。

退輔會強調，災害發生後，退輔會便立即啟動並且加碼發放急難慰問金，希望榮民眷即使遇到危難，都能感受到退輔會的照顧陪伴，退輔會將持續關懷協助各項災後復原作業，陪伴榮民眷早日恢復穩定生活。

商品推薦