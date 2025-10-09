花蓮洪災家戶慰助金已撥款530件 國慶連假不打烊續受理

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中央提供家園支持慰助金三合一方案，每戶最高新台幣35萬元慰助金，已有530件災民慰助金完成撥款。行政院政務委員陳金德說明，慰助服務站受理申請至12日止，國慶連假不打烊，持續協助災民申請慰助金與資料補正。

多個部會今天在行政院會報告「馬太鞍溪堰塞湖災後復原情形」，院會後記者會也連線人在花蓮縣光復鄉的總協調官季連成，以及透過一站式服務協助災民申請家戶慰助金、證件補發的陳金德。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰表示，感謝陳金德率領工程會與內政部、交通部、經濟部、農業部、衛福部、環境部、金管會、原民會與賑災基金會等單位在7日啟動「行政院災後慰助服務站」，整合多項中央支援措施，協助災民諮詢及現場受理申請。

此次中央提供家園支持慰助金三合一方案，每戶給予最高35萬元慰助金，其中10萬元是復原慰助金、5萬元是清理支持，另外20萬元是復原修建家庭支持的費用。根據行政院公共工程委員會資訊，已有530件災民慰助金完成撥款。

卓榮泰說明，這當中除公共預算的支應之外，由賑災基金會開設專案募款所得到的善款也會用在這些部分，政府要在最快的時間內將各界的愛心送到災區的人民手上，讓他們可以感受到國人的溫暖。

陳金德則指出，為讓慰助金盡速入帳，因此協調內政部、衛福部及金管會先行合作造冊並整合資料，再由跨部會團隊入村查對，同步於慰助站簡化申辦程序，使核對與撥款可同時進行，一般而言申請都約3分鐘可以完成，不過為兼顧速度與正確性，跨部會團隊在收件後，也花費非常多時間進行審核及查對，每天工時超過12小時。

除慰助金申請外，行政院災後慰助服務站也受理車輛報廢監理業務共受理700多件、提供原住民的諮詢服務共352件、農業救補助共213件、銀行郵局提款卡及存摺補發或受理150多件、小型企業及商店的復工貸款補助46件、申請補發健保卡共有39件、申辦農會業務37件、房屋安全評估14戶申請、台糖地租減免受理11件，以及災民租屋補貼共受理9件。

