快訊

中央社／ 台北9日電
花蓮縣復興鄉家戶清淤工作即將完成，但路邊仍然有清出的土堆待後續處理，圖為國軍化學兵消毒路邊土堆。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
花蓮縣復興鄉家戶清淤工作即將完成，但路邊仍然有清出的土堆待後續處理，圖為國軍化學兵消毒路邊土堆。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中央提供家園支持慰助金三合一方案，每戶最高新台幣35萬元慰助金，已有530件災民慰助金完成撥款。行政院政務委員陳金德說明，慰助服務站受理申請至12日止，國慶連假不打烊，持續協助災民申請慰助金與資料補正。

多個部會今天在行政院會報告「馬太鞍溪堰塞湖災後復原情形」，院會後記者會也連線人在花蓮光復鄉的總協調官季連成，以及透過一站式服務協助災民申請家戶慰助金、證件補發的陳金德。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰表示，感謝陳金德率領工程會與內政部、交通部、經濟部、農業部、衛福部、環境部、金管會、原民會與賑災基金會等單位在7日啟動「行政院災後慰助服務站」，整合多項中央支援措施，協助災民諮詢及現場受理申請。

此次中央提供家園支持慰助金三合一方案，每戶給予最高35萬元慰助金，其中10萬元是復原慰助金、5萬元是清理支持，另外20萬元是復原修建家庭支持的費用。根據行政院公共工程委員會資訊，已有530件災民慰助金完成撥款。

卓榮泰說明，這當中除公共預算的支應之外，由賑災基金會開設專案募款所得到的善款也會用在這些部分，政府要在最快的時間內將各界的愛心送到災區的人民手上，讓他們可以感受到國人的溫暖。

陳金德則指出，為讓慰助金盡速入帳，因此協調內政部、衛福部及金管會先行合作造冊並整合資料，再由跨部會團隊入村查對，同步於慰助站簡化申辦程序，使核對與撥款可同時進行，一般而言申請都約3分鐘可以完成，不過為兼顧速度與正確性，跨部會團隊在收件後，也花費非常多時間進行審核及查對，每天工時超過12小時。

除慰助金申請外，行政院災後慰助服務站也受理車輛報廢監理業務共受理700多件、提供原住民的諮詢服務共352件、農業救補助共213件、銀行郵局提款卡及存摺補發或受理150多件、小型企業及商店的復工貸款補助46件、申請補發健保卡共有39件、申辦農會業務37件、房屋安全評估14戶申請、台糖地租減免受理11件，以及災民租屋補貼共受理9件。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 賑災基金會 災後 災民 陳金德 光復鄉

相關新聞

影／光復商工校長率隊深深一鞠躬 感謝國軍與超人

花蓮光復商工是這次堰塞湖洪災重災戶，經過10多天搶修，下周將恢復實體上課。校長陳德明今天率全體教職人員以深深一鞠躬，感謝...

光復車站災後疏運40萬「鏟子超人」 台鐵調度40人輪班確保進出站順暢

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，交通部長陳世凱今天前往光復視察馬太鞍溪橋與台鐵光復車站，感謝台鐵在災後承擔起疏運重任。...

志工保險由善款付？ 賑災基金會：自有基金支付、對象不包括鏟子超人

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，賑災基金會啟動募款，至今累計29萬筆，共10.9億元善款。昨天爆出賴清德總統所稱將以中央政府...

花蓮洪災家戶慰助金已撥款530件 國慶連假不打烊續受理

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中央提供家園支持慰助金三合一方案，每戶最高新台幣35萬元慰助金，已有530件災民慰助金完成撥款。...

馬太鞍溪堰塞湖溢流致受損車輛報廢登記 最高補貼5萬元

為協助花蓮民眾儘速處理因馬太鞍溪堰塞湖溢流受損不堪使用之車輛，交通部公路局表示，從本月7日起，只要完成車輛報廢登記，由交...

花蓮洪災促政院修法 特別條例納堰塞湖整治 上限增至850億

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，行政院會今天通過風災特別條例修正草案，經費再增加250億元，匡列上修至850億元，重建...

