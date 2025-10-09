季連成：國軍主責清淤 化糞池清除等交專業處理

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，救災復原持續進行中。中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天表示，國軍救災部隊主責屋內淤土清除以及道路打通，後續民眾居家的水電設施、化糞池清除等為地方權責，將交由專業人士處理。

多個部會今天在行政院會報告「馬太鞍溪堰塞湖災後復原情形」，行政院會後記者會連線人在花蓮縣光復鄉的總協調官季連成，以及負責一站式服務的行政院政務委員陳金德。

季連成視訊時表示，今天工作重點是光復鄉房屋間小巷清淤、打通側溝、暢通地下排水道，以及重災區佛祖街的清淤。

他也強調，國軍救災部隊主要是清除屋內淤土、打通道路，後續居家環境中私領域設施，水電設施、化糞池清除等為地方政府權責，將交由專業人員處理，因此在救災界線上，國軍部隊不會再進到居家私領域，也避免干擾民眾。

他表示，堰塞湖仍是紅色警戒狀態，若要解除紅色警戒共有4要件，包含堰塞湖流量平穩、堤防修復完成、河床疏濬完成，以及縣府撤離計畫完備，4個要件都達成後，就會考慮降低紅色警戒。

堰塞湖流量部分，季連成說，堰塞湖目前水量是50萬公噸至100萬公噸，流量平穩；堤防部分也已修復完成，且有消波塊、太空包、5公尺土堤3道防線，當中土堤還用鋼網與水泥漿固化；河床疏濬則持續作業中，希望堰塞湖流下的水量能按照疏濬規劃流走。

至於縣府撤離計畫，他表示，花蓮縣府已提出過2次，正在修正中，待縣府核定後會先做第一階段兵棋推演，若發現問題就再修訂，後續則會等災後復原告一段落進行強制撤離等實地演練。

季連成說除上述之外，未來會在馬太鞍溪沿岸做永久性的超級堤防，保障居民安全；另外，馬太鞍溪便橋明天下午3時將全線開通，能允許5噸以下的車輛通行。

