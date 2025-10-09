季連成：國軍主責清淤 化糞池清除等交專業處理

快訊

中央社／ 台北9日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，救災復原持續進行中。中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天表示，國軍救災部隊主責屋內淤土清除以及道路打通，後續民眾居家的水電設施、化糞池清除等為地方權責，將交由專業人士處理。

多個部會今天在行政院會報告「馬太鞍溪堰塞湖災後復原情形」，行政院會後記者會連線人在花蓮縣光復鄉的總協調官季連成，以及負責一站式服務的行政院政務委員陳金德。

季連成視訊時表示，今天工作重點是光復鄉房屋間小巷清淤、打通側溝、暢通地下排水道，以及重災區佛祖街的清淤。

他也強調，國軍救災部隊主要是清除屋內淤土、打通道路，後續居家環境中私領域設施，水電設施、化糞池清除等為地方政府權責，將交由專業人員處理，因此在救災界線上，國軍部隊不會再進到居家私領域，也避免干擾民眾。

他表示，堰塞湖仍是紅色警戒狀態，若要解除紅色警戒共有4要件，包含堰塞湖流量平穩、堤防修復完成、河床疏濬完成，以及縣府撤離計畫完備，4個要件都達成後，就會考慮降低紅色警戒。

堰塞湖流量部分，季連成說，堰塞湖目前水量是50萬公噸至100萬公噸，流量平穩；堤防部分也已修復完成，且有消波塊、太空包、5公尺土堤3道防線，當中土堤還用鋼網與水泥漿固化；河床疏濬則持續作業中，希望堰塞湖流下的水量能按照疏濬規劃流走。

至於縣府撤離計畫，他表示，花蓮縣府已提出過2次，正在修正中，待縣府核定後會先做第一階段兵棋推演，若發現問題就再修訂，後續則會等災後復原告一段落進行強制撤離等實地演練。

季連成說除上述之外，未來會在馬太鞍溪沿岸做永久性的超級堤防，保障居民安全；另外，馬太鞍溪便橋明天下午3時將全線開通，能允許5噸以下的車輛通行。

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

影／光復商工校長率隊深深一鞠躬 感謝國軍與超人

花蓮光復商工是這次堰塞湖洪災重災戶，經過10多天搶修，下周將恢復實體上課。校長陳德明今天率全體教職人員以深深一鞠躬，感謝...

光復車站災後疏運40萬「鏟子超人」 台鐵調度40人輪班確保進出站順暢

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，交通部長陳世凱今天前往光復視察馬太鞍溪橋與台鐵光復車站，感謝台鐵在災後承擔起疏運重任。...

花蓮洪災家戶慰助金已撥款530件 國慶連假不打烊續受理

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中央提供家園支持慰助金三合一方案，每戶最高新台幣35萬元慰助金，已有530件災民慰助金完成撥款。...

馬太鞍溪堰塞湖溢流致受損車輛報廢登記 最高補貼5萬元

為協助花蓮民眾儘速處理因馬太鞍溪堰塞湖溢流受損不堪使用之車輛，交通部公路局表示，從本月7日起，只要完成車輛報廢登記，由交...

花蓮洪災促政院修法 特別條例納堰塞湖整治 上限增至850億

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，行政院會今天通過風災特別條例修正草案，經費再增加250億元，匡列上修至850億元，重建...

救災超人們有保險了！中央：最高保額100萬

救災超人有保險了！桃園市挖土機行老闆林鴻森救災時受傷、引發敗血症死亡，引起全台關注志工保險問題。中央前進協調所表示，將為...

