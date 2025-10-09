快訊

為停火協議歡呼：加薩邁入和平第一階段，但創傷與重建仍是沉重而遙遠的難題

薇閣中學遭瘋傳「5男2女不當行為」 校方駁：不實謠言已報案

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

聽新聞
0:00 / 0:00

馬太鞍溪堰塞湖溢流致受損車輛報廢登記 最高補貼5萬元

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
民眾至行政院災後慰助服務站洽詢災後各項監理權益照顧措施。圖／公路局提供
民眾至行政院災後慰助服務站洽詢災後各項監理權益照顧措施。圖／公路局提供

為協助花蓮民眾儘速處理因馬太鞍溪堰塞湖溢流受損不堪使用之車輛，交通部公路局表示，從本月7日起，只要完成車輛報廢登記，由交通部辦理汽車及大型重型機車每輛慰助5萬元、機車及微型電動二輪車每輛慰助1萬元。

因樺加沙颱風帶來豪雨侵襲，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致車輛受損不堪修護使用需辦理報廢，為慰助災區受災民眾報廢車輛所受之損失，交通部公路局啟動馬太鞍溪堰塞湖溢流致車輛受損報廢慰助方案。

公路局表示，車籍登記所在地於花蓮縣光復鄉大安村、大華村、大平村、大馬村、大同村、東富村、北富村等7村的自然人車主，只要持有車主身分證明文件及存摺影本，向中央一站式服務平台申請受損車輛報廢登記完成，即可申請慰助金，花蓮監理站後續會將慰助金以電匯方式撥入以車主為戶名的金融機構帳戶。如車籍登記所在地為上開7村以外之馬太鞍溪堰塞湖溢流受災車主，亦可檢附上述資料，採個案認定處理。

經統計，花蓮監理站進駐中央一站式服務平台已受理的慰助案件為汽車241件，機車364件及微型電動二輪車25件，共630件。10月7日申請之民眾，若所附資料完整且正確者，慰助金最快在10月9日就可匯入申請時所提供之帳戶。

另為照顧災區民眾權益，公路局已於9月24日公布「0923樺加沙颱風受災民眾公路監理業務權益照顧措施」，受災民眾如持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具之證明，補發行照、駕照等免徵所需之規費；另罰單、定期檢驗、汽燃費及職業駕照審驗等均可展延至115年3月31日前申辦，以降低民眾財損壓力。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 車主 監理站 交通部

延伸閱讀

馬太鞍溪便道24小時監控人力派駐 下大雨立刻封路

探勘馬太鞍溪堰塞湖 林保署：地表持續變形

政院通過增列250億特別預算 針對花蓮災後重建

花蓮洪災促政院修法 特別條例納堰塞湖整治 上限增至850億

相關新聞

影／光復商工校長率隊深深一鞠躬 感謝國軍與超人

花蓮光復商工是這次堰塞湖洪災重災戶，經過10多天搶修，下周將恢復實體上課。校長陳德明今天率全體教職人員以深深一鞠躬，感謝...

光復車站災後疏運40萬「鏟子超人」 台鐵調度40人輪班確保進出站順暢

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，交通部長陳世凱今天前往光復視察馬太鞍溪橋與台鐵光復車站，感謝台鐵在災後承擔起疏運重任。...

花蓮洪災家戶慰助金已撥款530件 國慶連假不打烊續受理

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中央提供家園支持慰助金三合一方案，每戶最高新台幣35萬元慰助金，已有530件災民慰助金完成撥款。...

馬太鞍溪堰塞湖溢流致受損車輛報廢登記 最高補貼5萬元

為協助花蓮民眾儘速處理因馬太鞍溪堰塞湖溢流受損不堪使用之車輛，交通部公路局表示，從本月7日起，只要完成車輛報廢登記，由交...

花蓮洪災促政院修法 特別條例納堰塞湖整治 上限增至850億

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，行政院會今天通過風災特別條例修正草案，經費再增加250億元，匡列上修至850億元，重建...

救災超人們有保險了！中央：最高保額100萬

救災超人有保險了！桃園市挖土機行老闆林鴻森救災時受傷、引發敗血症死亡，引起全台關注志工保險問題。中央前進協調所表示，將為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。