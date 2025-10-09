影／光復商工校長率隊深深一鞠躬 感謝國軍與超人

花蓮光復商工是這次堰塞湖洪災重災戶，經過10多天搶修，下周將恢復實體上課。校長陳德明今天率全體教職人員以深深一鞠躬，感謝國軍及全國上萬鏟子超人的幫助，看台上國軍也舉手回禮，場面讓人動容。陳德明哽咽地說，等校園全部恢復、學校重生後，將辦一場活動，「到時候邀請大家回來，讓我們盡最後一次的感謝」。

光復商工活動中心在21日就成為災民收容所，但23日洪災發生，廣達6.2公頃校園滿是厚厚淤泥，變電站、消防、排水、化糞池等基礎設施全受損，管線必須全部重拉，校方估算災損金額達2億元。

陳德明今天回憶，災後第一時間踏進學校看到校舍全被泥封，「無語問蒼天」。他的首要目標是在最短時間復原，讓學生重新走進學校上課，當時心想，6.2公頃校園就算教職員、學生全數投入，「可能一年都不夠」。

他為此煩惱到兩個晚上睡不著，感謝教育部長鄭英耀第一時間勘災並請求國防部協助，隔天國軍機具、人力進駐，再經過媒體報導，社會大眾看到光復商工的慘狀，大批鏟子超人愛心湧入，「最多時一天有3000名志工、4、500位國軍來救災」。

陳德明語帶哽咽說，連日來至少上萬名志工幫忙，與教職人員、國軍共同努力，災後不到3個星期校園恢復9成，尤其活動中心地下室原本堆滿汙泥，靠著470名國軍官兵花了三天，一鏟一鏟把淤泥鏟起來，又排成長龍一桶一桶把淤泥接出去，「如果沒有國軍弟兄的幫忙努力，學校7棟地下室沒辦法搶救那麼快」。

「再講我會哭出來」陳德明今天中午在活動中心率全體教職人員一鞠躬，感謝所有曾經幫忙的超人們。他說，等校園全數恢復後，將辦一場活動，到時要再邀大家回來，「讓我們盡最後一次的感謝」。

光復商工目前採線上教學，下周一恢復實體上課。陳德明說，還未完全復原的空間，會隔開來變成災後重建區，確保師生回來上班上課的動線是安全的。

不過，光復街區受創慘重，生活機能幾乎停擺，加上包括他在許多教職人員的汽機車被大水沖走，沒有交通工具，復學後一日三餐如何供應，是個大問題，陳德明盼善心人士若有意願，可提供學生三餐經費，讓孩子安心就學。 花蓮光復商工是重災戶，校方估計災損2億元，下周一將恢復實體上課。記者王燕華／攝影 花蓮光復商工校長陳德明與全體教職人員，今天中午向協助救災的社會大眾、國軍官兵鞠躬表達深深謝意，氣氛感人。記者王燕華／攝影 花蓮光復商工校長陳德明（中）感謝國軍官兵協助救災。記者王燕華／攝影 花蓮光復商工是重災戶，活動中心地板還有一層泥灰，正在清除，預計下周一恢復實體上課。記者王燕華／攝影 花蓮光復商工教職人員向社會大眾、國軍官兵鞠躬致謝，在場的國軍也以舉手禮回應，氣氛感人。記者王燕華／攝影

